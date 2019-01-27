Enerji Bakanı Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon doları geçiyor

CNN TÜRK’te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik’e konuşan Bakan Dönmez, bor madeni ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"Bora biz şöyle yaklaşıyoruz. Bizim için kritik cevherlerden bir tanesi. Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü bizde.

Kimyacıların tanımıyla bir kimyasal tuz olarak geçiyor.

Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor."

BOR TEMİZLİK ÜRÜNÜ



Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu.

Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey.

Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta.

Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız.

Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak.

Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak.

