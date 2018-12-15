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EPDK'dan iç tesisat firmaları ile ilgili kritik açıklama! Yaptırımlar geliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 15.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

EPDK, evlerde kullanılan doğalgazın iç tesisatını yapan şirketlere yönelik önemli bir karar aldı. Bugünki Resmi Gazetede'de yer alan düzenlemeye göre, bazı tesisat firmaları, japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanıyor. EPDK açıklamasında, bu tür işlemleri yapan iç tesisat firmalarına yönelik sert tedbirler aldı.

EPDK'dan iç tesisat firmaları ile ilgili kritik açıklama! Yaptırımlar geliyor

"Doğal gaz tüketicileri evlerinin iç tesisatlarını kendi anlaştıkları yetkili iç tesisat firmalarına yaptırmaktadır. Dağıtım şirketleri, müşteriler tarafından yaptırılan iç tesisatı kontrol etmekte ve dağıtım şirketi tarafından onay verilmesi halinde gaz kullanımı açılmaktadır" denilen EPDK açıklamasında şöyle denildi:

"Eğer iç tesisatta dağıtım şirketi tarafından doğal gaz kaçağı veya başka bir uygunsuzluk tespit edilirse, kaçakların giderilmesi ve uygunsuzlukların düzeltilmesi için süre verilmekte, sonrasında tekrar tesisat kontrolü yapılmaktadır.Son zamanlarda yapılan kontrollerde, bazı iç tesisat firmaları tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanılması suretiyle doğal gaz kaçaklarının kapatıldığı, ayrıca dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edildiği ve tesisata müdahale edilerek kaçak doğal gaz kullanımına neden olunduğu tespit edilmiştir" denildi.

EPDK açıklamasının devamında şu bilgilere yer verildi: "Doğal gaz piyasasında güvenli, kaliteli ve standartlara uygun faaliyet yürütülmesi için EPDK gerekli her türlü tedbiri almakta, düzenli denetimler yapmakta ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde uygulamalara asla müsaade etmemektedir. Bunun bir göstergesi ve sonucu olarak, japon yapıştırıcı vb. standart dışı malzeme kullanımı nedeniyle vatandaşların can güvenliğine tehdit oluşturan bu uygulamalara en sert yaptırımların getirilmesi amacıyla, 13 Aralık 2018 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplantısında bazı kararlar almıştır. EPDK tarafından yapılan bu düzenlemeyle özetle;- Sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale etmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, dağıtım şirketi durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle Kuruma bildirerek sertifikanın iptalini isteyebilecek,

-İlgili mercilere suç duyurusunda bulunulacak,
-Konuyla ilgili açılan soruşturma sonucu alınan Kurul Kararı tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek,
-Bu konulardaki inceleme ve soruşturma Kurum tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılacak,
-Kurul, ilgili sertifikanın doğrudan iptaline karar verebilecek,
-Yetkisi durdurulan sertifika sahibinin dağıtım şirketinin internet sayfasının ilgili bölümüne yetkisinin durdurulduğuna ilişkin tarih ve saat içeren ibare konulacak,
-Tüketicilerimizin doğal gaz iç tesisat yapım, bakım ve onarım işlerini yetkili firmalara yaptırmalarını, kendilerinin tesisata müdahale etmemelerini, ayrıca yetkisiz kişileri de tesisatlarına müdahale ettirmemelerini, uygunsuz durumlarla karşılaşmaları halinde ise derhal doğal gaz dağıtım şirketine bilgi vermelerini hatırlatmak isteriz. (Cumhuriyet)

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