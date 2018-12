EPDK'dan iç tesisat firmaları ile ilgili kritik açıklama! Yaptırımlar geliyor

EPDK açıklamasının devamında şu bilgilere yer verildi: "Doğal gaz piyasasında güvenli, kaliteli ve standartlara uygun faaliyet yürütülmesi için EPDK gerekli her türlü tedbiri almakta, düzenli denetimler yapmakta ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde uygulamalara asla müsaade etmemektedir. Bunun bir göstergesi ve sonucu olarak, japon yapıştırıcı vb. standart dışı malzeme kullanımı nedeniyle vatandaşların can güvenliğine tehdit oluşturan bu uygulamalara en sert yaptırımların getirilmesi amacıyla, 13 Aralık 2018 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplantısında bazı kararlar almıştır. EPDK tarafından yapılan bu düzenlemeyle özetle;- Sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale etmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, dağıtım şirketi durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle Kuruma bildirerek sertifikanın iptalini isteyebilecek,