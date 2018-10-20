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Erdoğan'dan Şişecam açıklaması! İş Bankası’ndan sonra sırada o var

GUNDEM HABERLERİ  | 20.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Moldova gezisi dönüşünde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bir başka şey daha var: Türkiye Şişecam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var” dedi.

Erdoğan'dan Şişecam açıklaması! İş Bankası’ndan sonra sırada o var

İki günlük Moldova gezisi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İş Bankası hisseleri sonrası sırada Şişe Cam'ın olduğunu söyleyen Erdoğan, "ir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişecam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var" dedi.

Erdoğan özetle şunları kaydetti:

Ben görevimi yaptım. Nedir benim görevim? Bu işi arkadaşlarıma söyledim. “Çalışmanızı yapın, Parlamento'ya taşıyalım” dedim. Şu anda başta Adalet Bakanım olmak üzere birçok hukukçu arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. CHP direnebilir. Bir defa neye direniyorsun? Senin malın, mülkünse niye direneceksin? Yani, bunlar da kendilerinin malı mülkü olmadığına inanıyorlar, onun için şimdi direnmenin yollarını arıyorlar. Tabi, bizim buradaki yapacağımız iş, bu milletin hakkını alıp sahibine teslim etmek. Bu milletin hakkı olan bir şeyin gideceği yer neresidir? Hazine… Yani, biz burada kalkıp da AK Parti'ye gelsin diye bir gayretimiz var mı? Yok… “Bu milletindir ve Hazine'nindir” diyoruz. Ha bunun dışında burada bir de olsa olsa, hukukçu değilim ama bunu söyleyen arkadaşlarım da var. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu zikrediliyor deniyor yasal düzenlemede. İşte 1933'te yapılmış bir yasal düzenleme var. Daha sonra 1966'da yapılmış. (Sözcü)


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan iş bankası şişecam CHP

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