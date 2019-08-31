Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na büyük ilgi!

Türkiye’nin Venedik’i olarak adlandırılan Eskişehir’de, yaz dönemi turizm faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrin ortasından geçen ve kentin önemli sembolü olan Porsuk Çayı yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Özellikle çay üzerinde, yapılan turlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tekne ve gondollara binmek için uzun kuyruklar oluşturan insanlar, Porsuk Çayı üzerinde gezmenin deneyimini yaşamak istiyor.

Şehrin ekonomisine önemli ölçüde katkısı bulunan çayda ise yıl boyunca devam eden tekne ve gondol turlarında 12 ayda yaklaşık 200 bin misafir ağırlanıyor. Bu rakamın önemli bir kısmı ise turizm mevsimi olan Hazarin, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana geliyor.

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Yıl boyunca devam eden turlar hakkında bilgi veren tekne kaptanı Engin Ülkü, tekne turlarının kişi başı 7,5 lira, 4 kişilik gondol turlarının ise 40 lira olduğunu söyleyerek, “Uzun süredir Porsuk Çayı’nda kaptanlık yapıyorum. Yaptığım işten çok memnunum seve seve yapıyorum. Porsuk’ta tekne ve gondolla gezme en büyük zevk haline geldi. Deniz kenarından memleketimize gelen turistler, tekne veya gondolla gezmeden kesinlikle buradan gitmiyorlar. Bunun tadı başka diyorlar. Bunu da rakamlarla açıklayacak olursak, biz tekne olarak 20 bine yakın, gondol olarak da 10 bine yakın turist taşıyoruz. Yani bu iyi bir rakam” ifadelerini kullandı.