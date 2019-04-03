FİNANS

ETIYA dünyanın en büyükleriyle finalde!

GUNDEM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kanada’nın tamamen dijital yeni mobil ve internet markası Fizz’in piyasaya sürülmesini sağlayan Türkiye’nin global kurumsal yazılım devi ETIYA, dünyanın bu alanda en prestijli ödüllerinin verildiği TM Forum Mükemmellik Ödüllerinde’de iki dalda finale kaldı. Fizz projesiyle Çığır Açan İnovasyon ve Üstün Müşteri Odaklılık kategorilerinde finale kalan ETIYA, dünya devleriyle yarışacak.

ETIYA dünyanın en büyükleriyle finalde!

Telekomünikasyon sektörü için global bazda ortak dil ve standartlar belirleyen uluslararası bağımsız platform TM Forum’un 2019 Mükemmellik Ödülleri’nde finale kalan şirketler belli oldu. Türkiye’nin kurumsal yazılım devi Etiya, 2018’de Videotron için hayata geçirdiği Fizz projesiyle iki ayrı kategoride finale kaldı. İhale ve teknik değerlendirme aşamasında 17 dünya devini geride bırakıp projeyi 10 ayda tamamlayarak teknoloji dünyasının dikkatlerini üzerine çeken ETIYA, tamamen dijital yeni mobil ve internet markası Fizz için dijital müşteri deneyimini esas alarak Kanada’da bir ilke imza atmıştı.

TM Forum Mükemmellik Ödülleri’nde Fizz projesiyle ‘Çığır Açan İnovasyon’ ve ‘Üstün Müşteri Odaklılık’ alanlarında finale kalan ETIYA, 2 kategoride dünya çapında önde gelen servis, hizmet ve yazılım sağlayıcılarla yarışacak.

ETIYA CEO’SU ASLAN DOĞAN: TÜRK YAZILIM SEKTÖRÜ İÇİN GURUR VERİCİ

Dijital müşteri deneyimi ve dönüşümünü odaklarına aldıkları 2019 yılında bu gelişmenin ETIYA adına heyecan verici olduğunu vurgulayan ETIYA Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Yıllardır uzmanlaştığımız bütünleşik müşteri deneyimi ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz yapay zeka servislerimiz sayesinde Fizz projesinde hem ihale aşamasında hem de teknik değerlendirmede rakiplerimizi geride bırakmıştık. Çok kısa bir sürede yüzde 100 dijital yeni bir mobil ve internet markasının piyasaya sürülmesini sağlamamızın gururu, TM Forum’da iki dalda finale kalarak daha da katlandı. Finalde dünya devleriyle yarışıyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin arasında bir Türk kurumsal yazılım markası olarak inovasyon ve müşteri odaklılık alanlarında final aşamasına kalmış olmamız, Türk yazılım sektörünün geldiği aşamayı ve neleri başarabileceğini göstermesi açısından ülkemiz için de heyecan verici” dedi.

ALANINDA EN PRESTİJLİ ÖDÜLLER

2007’den bu yana verilen TM Forum Mükemmellik Ödülleri, dünyanın alanında en prestijli ödülleri olarak kabul ediliyor. 3 ana kategoride ödüllerin verildiği TM Forum Excellence Awards 2019’da finale kalan adaylar, Digital Business Transformation (Dijital İş Dönüşümü), Digital Business Enabler (Dijital İş Sağlayıcı) ve Outstanding Achievement (Üstün Başarı) ana başlıklarında yarışacak. Bu ana kategorilerin altında şirketlere 9 dalda, yöneticilere ise 3 dalda ödül verilecek. Ödülü kazanan şirketler ve yöneticilerin isimleri ise Nice’te 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü Digital Transformation World etkinliğinde açıklanacak.

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FIZZ PROJESİ DÜNYADA İLK OLAN PROJELERDEN

ETIYA tarafından Kanadalı Telekom devi Videotron için hayata geçirilen projede, yüzde 100 dijital müşteriyi hedefleyen tamamen dijital yeni bir mobil ve internet markası yaratıldı. Kanada’nın ilk yüzde 100 dijital mobil ve internet servisi olan Fizz, müşterilerine kullanım planlarını kendi yönetebilecekleri tamamen özelleştirilebilir bir hizmet sunuyor. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunabilmelerine de imkan veren Fizz, sadakat programları sayesinde çeşitli kurgularla müşterilerine hediye kazanma ve diğer kullanıcılarla mobil veya internet paylaşma imkanı da sağlıyor. ETIYA’nın Yapay Zeka Tabanlı Dijital Servis Platformu sayesinde hayata geçen Fizz, tamamen yeni nesil müşterilerin deneyimlerini esas alan çağrı merkezine sahip ve bayii ya da ofis olmadan bütün müşteri işlemlerinin dijital ortamlardan yapılmasına olanak veriyor. Proje deneyime dayalı müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilikte çığır açacak yeni bir iş modeli olarak değerlendiriliyor.

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