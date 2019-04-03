ETIYA dünyanın en büyükleriyle finalde!

Telekomünikasyon sektörü için global bazda ortak dil ve standartlar belirleyen uluslararası bağımsız platform TM Forum’un 2019 Mükemmellik Ödülleri’nde finale kalan şirketler belli oldu. Türkiye’nin kurumsal yazılım devi Etiya, 2018’de Videotron için hayata geçirdiği Fizz projesiyle iki ayrı kategoride finale kaldı. İhale ve teknik değerlendirme aşamasında 17 dünya devini geride bırakıp projeyi 10 ayda tamamlayarak teknoloji dünyasının dikkatlerini üzerine çeken ETIYA, tamamen dijital yeni mobil ve internet markası Fizz için dijital müşteri deneyimini esas alarak Kanada’da bir ilke imza atmıştı.

TM Forum Mükemmellik Ödülleri’nde Fizz projesiyle ‘Çığır Açan İnovasyon’ ve ‘Üstün Müşteri Odaklılık’ alanlarında finale kalan ETIYA, 2 kategoride dünya çapında önde gelen servis, hizmet ve yazılım sağlayıcılarla yarışacak.

ETIYA CEO’SU ASLAN DOĞAN: TÜRK YAZILIM SEKTÖRÜ İÇİN GURUR VERİCİ



Dijital müşteri deneyimi ve dönüşümünü odaklarına aldıkları 2019 yılında bu gelişmenin ETIYA adına heyecan verici olduğunu vurgulayan ETIYA Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Yıllardır uzmanlaştığımız bütünleşik müşteri deneyimi ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz yapay zeka servislerimiz sayesinde Fizz projesinde hem ihale aşamasında hem de teknik değerlendirmede rakiplerimizi geride bırakmıştık. Çok kısa bir sürede yüzde 100 dijital yeni bir mobil ve internet markasının piyasaya sürülmesini sağlamamızın gururu, TM Forum’da iki dalda finale kalarak daha da katlandı. Finalde dünya devleriyle yarışıyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin arasında bir Türk kurumsal yazılım markası olarak inovasyon ve müşteri odaklılık alanlarında final aşamasına kalmış olmamız, Türk yazılım sektörünün geldiği aşamayı ve neleri başarabileceğini göstermesi açısından ülkemiz için de heyecan verici” dedi.