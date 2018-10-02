FİNANS

Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi

GUNDEM HABERLERİ  | 02.10.2018 08:04 | Son Güncelleme

Fitch, 20 Türk bankasının ve iştiraklerinin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü.

Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 20 Türk bankasının ve iştiraklerinin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü. Fitch görünümün de negatif olduğunu kaydetti.

Açıklamada bankaların performans, varlık kalitesi, sermayelendirme, likidite ve fonlama profillerinin Türk lirasındaki değer kaybı, faizdeki ani artış ve zayıf büyüme görünümünün sonucu olarak daha fazla baskı altında kalabileceği belirtildi.

Aynı zamanda Fitch, bankaların kredi notlarındaki yakın dönemin baskının ortodoks para politikası tepkisi, TL'nin istikrarının sağlanması, dış piyasa erişimine ilişkin son dönemdeki kanıtların bulunması ve Ağustos ortasından bu yana önemli mevduat çıkışlarının olmaması nedeniyle ılımlı hale geldiğine inandığını ifade etti.

Fitch 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

NOTLARI DÜŞÜRÜLEN BANKALAR

Notları düşürülen bankalar şöyle: Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Burgan Bank, ICBC Turkey Bank, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası ile Denizbank. (Reuters)

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