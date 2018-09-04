FİNANS

Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

GUNDEM HABERLERİ  | 04.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 1,2 ve 2020 için yüzde 3,9 olarak güncelledi. Fitch ayrıca ülke ekonomisi için temel 4 riske dikkat çekti.

Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

Derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası'ndaki keskin değer kaybının etkisiyle Türkiye ekonomisinin, düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralması ile karşılaşacağı ve yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti.

Fitch, 2018-2020 için ise Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü ve ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler beklediklerini vurguladı.

Fitch bugün yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin bu yıl GSYH büyümesinin yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 1,2 olmasını beklediklerini ifade etti. Fitch 2020'de yüzde 3,9 ile Türkiye ekonomisinin biraz toparlanmasını beklediklerinin belirterek ancak trendin altında kalmaya devam edeceğine işaret etti.

Fitch haziran ayında Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4,7'den 3,6'ya çekmişti.

FITCH'E GÖRE 4 RİSK

Firth, değerlendirmesinde 'kayda değer' belirsizliklere de değindi. Fitch'e göre temel senaryoda riskler; yanlış siyasi adımlar, özel sektörün mali stresinin yükselmesi, jeopolitik gerginlikler ve olası sermaye çıkışları

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Anahtar Kelimeler:
fitch büyüme tahmini türkiye

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