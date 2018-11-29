Forex işlemleri nasıl yapılır? Yatırımları nasıl yönetirim?

Bir diğer adı FX olan forex, "Döviz Para Değişimi" sözcüklerinin İngilizce karşılığındaki kısaltılmış halidir. Türkçe’ye Döviz Alışverişi olarak da çevrilebilmektedir. Forex piyasaları, dünyanın en likit ve küresel çapta işlem yapılabilen piyasasıdır. Forex piyasaları aynı zamanda bir para biriminden başka bir para birimine karşı değer kazanıp kaybetmesine bağlı olarak çift yönlü işlem yapma olanağı sağlamaktadır. Bu açıdan dünyanın en büyük piyasasıdır. Forex piyasasını daha iyi anlamak için Uzmanfx firmasına ait olan www.uzmanfx.org adresinin ziyaret edilmesi faydalı olacaktır.
Forex Piyasasının Özellikleri
Forex piyasalarının ilk özelliği küresel olmasıdır. Sydney, Paris, New York, Brüksel, Frankfurt, Singapur ve Hong Kong gibi dünyanın önde gelen merkezleri küresel olma özelliği kazandırmıştır. Düşük fiyattan alış, yüksek fiyattan satış işlemi sayesinde yükselişten kazanç, düşüşten de kar edilebilir olması çift yönlü işlem yapma özelliğini sağlamıştır. Haftanın 5 günü 24 saat açık olma özelliği forex piyasasını borsadan ayırmaktadır. Cuma gecesi kapanan forex piyasası, pazar gecesi yeniden açılmaktadır. Resmi gazetede 10 Şubat 2017 tarihinde kaldıraç oranları 1.10 olarak yayınlamıştır. Buna göre yatırılan yatırımın 10 katına kadar işlem yapılabilmektedir. Yüksek işlem hacmi sayesinde günlük 4 trilyon dolara yakın işlem hacmi bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde işlemler kısa vadede yapılarak para kazanılabilmektedir. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinin para birimleri ile işlem yapılabilmektedir. Bir diğer özelliği ise, İnternet erişiminin olduğu her yerden erişim kolaylığı sağlamasıdır. Bu işlemlerin tamamını yapmak için Uzman Fx şirketine başvuru da bulunmanız gerekmektedir. Çünkü yatırımlarınız için SPK denetiminde olan şirketler ile yatırım yapmanız gerekmektedir. İşte burada uzmanfx doğru şekilde, forex piyasasında işlem yapmanızı sağlayacaktır.
Forex Piyasalarının Avantajları
Yüksek işlem hacmi sayesinde dünyanın en büyük ve likit piyasasında işlem olanağı, yüksek hacim sebebi sayesinde manipüle edilememesi, telefon ve internet aracılığı ile haftanın 5 günü 24 saat boyu alım - satım yapılabilmesi, çift yönlü alış satış olanağı sayesinde fiyatların düşüş beklentisinden de kar edilebilmesi, komisyonsuz işlem yapma olanağı gibi çok sayıda avantaja sahiptir. Ücretsiz forex eğitimi için yine Uzmanfx sitesine girebilir ve sağladıkları online eğitimleri de görebilirsiniz. Yapacağınız işlemlerden önce mutlaka bu eğitimleri almanız, grafik okumalarını doğru yapmanız ve yapacağınız yatırımlar ile ilgili alacağınız riskleri de belirlemeniz mümkün hale gelecektir.
Foreks Emir Türleri Nelerdir?
Foreks piyasalarında işlem yaparken kullanmanız gereken bir çok emir bulunmaktadır. Bu emirlerler belli katagoriler altında sıralanmıştır. En önemli emir çifti olan Al-Sat emirleri dışında işleminizi yönlendirecek bir çok emir bulunmaktadır. Foreks piyasalarında emirler, Piyasa emri ve Bekleyen emirler olarak iki gurup altında toplanmıştır. Piyasa emirleri işlem yapmanızı sağlayan ilk emirlerdir. Bu emirler Market Order olarak geçmektedir.
Uzmanfx İle Yatırım Emirlerini Verin
Piyasa emirleri piyasada işlem yapmak amacıyla yatırım yapılan varlık üzerine verilen emirlerdir. Bunlar Al-Sat emirleridir. Buy-Sell olarak da karşınıza çıkabilir. Bu emirleri kullandığınızda yatırım yaptığınız varlığı alır veya satarsınız. Piyasanın en temel emirleri bu emirlerdir. Piyasada emir verdiğiniz an işlem yapmanızı sağlar. Daha bir çok detayının bulunduğu forex ile ilgili, yapmanız gereken doğru danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak olacaktır. İşte bu nedenle Uzman Fx ile istediğiniz danışmanlığı alarak, kendinize hesap açabilirsiniz. Tüm yatırımlarınızı tek bir hesaptan yönetmenizi sağlayan Uzmanfx ile online olarak al sat yapabilecek ve döviz işlemlerini profesyonel olarak yapar hale gelerek, kazanmaya başlayacaksınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum