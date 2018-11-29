Forex işlemleri nasıl yapılır? Yatırımları nasıl yönetirim?

Bir diğer adı FX olan forex, "Döviz Para Değişimi" sözcüklerinin İngilizce karşılığındaki kısaltılmış halidir. Türkçe’ye Döviz Alışverişi olarak da çevrilebilmektedir. Forex piyasaları, dünyanın en likit ve küresel çapta işlem yapılabilen piyasasıdır. Forex piyasaları aynı zamanda bir para biriminden başka bir para birimine karşı değer kazanıp kaybetmesine bağlı olarak çift yönlü işlem yapma olanağı sağlamaktadır. Bu açıdan dünyanın en büyük piyasasıdır. Forex piyasasını daha iyi anlamak için Uzmanfx firmasına ait olan www.uzmanfx.org adresinin ziyaret edilmesi faydalı olacaktır.

Forex Piyasasının Özellikleri

Forex piyasalarının ilk özelliği küresel olmasıdır. Sydney, Paris, New York, Brüksel, Frankfurt, Singapur ve Hong Kong gibi dünyanın önde gelen merkezleri küresel olma özelliği kazandırmıştır. Düşük fiyattan alış, yüksek fiyattan satış işlemi sayesinde yükselişten kazanç, düşüşten de kar edilebilir olması çift yönlü işlem yapma özelliğini sağlamıştır. Haftanın 5 günü 24 saat açık olma özelliği forex piyasasını borsadan ayırmaktadır. Cuma gecesi kapanan forex piyasası, pazar gecesi yeniden açılmaktadır. Resmi gazetede 10 Şubat 2017 tarihinde kaldıraç oranları 1.10 olarak yayınlamıştır. Buna göre yatırılan yatırımın 10 katına kadar işlem yapılabilmektedir. Yüksek işlem hacmi sayesinde günlük 4 trilyon dolara yakın işlem hacmi bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde işlemler kısa vadede yapılarak para kazanılabilmektedir. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinin para birimleri ile işlem yapılabilmektedir. Bir diğer özelliği ise, İnternet erişiminin olduğu her yerden erişim kolaylığı sağlamasıdır. Bu işlemlerin tamamını yapmak için Uzman Fx şirketine başvuru da bulunmanız gerekmektedir. Çünkü yatırımlarınız için SPK denetiminde olan şirketler ile yatırım yapmanız gerekmektedir. İşte burada uzmanfx doğru şekilde, forex piyasasında işlem yapmanızı sağlayacaktır.