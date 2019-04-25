Garanti Bankası'nın adı değişiyor! Faaliyetlerini 'Garanti BBVA' markasıyla sürdürecek

Garanti Bankası dün akşam yaptığı açıklamaya göre, bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu’nun yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürecek.

Yeni marka stratejisinin Türkiye'deki yansıması ise 2019 yılı içinde, BBVA Grubu'nun küresel ölçekte sahip olduğu marka gücünün Garanti markası ve logosunun yanına eklenmesiyle hayata geçecek. 9 yılı aşkın bir süredir BBVA Grubu ile Garanti, bu strateji doğrultusunda gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürecek. Garanti BBVA, insan odaklılık ve dijitalleşme temelli vizyonuyla, ülke ekonomisine, topluma katkı sağlamaya ve çağın olanaklarını herkese sunmaya devam edecek.

(Reuters)

