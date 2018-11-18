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Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 18.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi gençlere yaz tatillerinde çalışma imkanı sağlayacak Sosyal Çalışma Programı'nın bu yaz başlayacağını söyledi. Selçuk "Başvurular 2019 Haziran ayından itibaren İŞKUR üzerinden alınacak" dedi.

Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kadın ve genç istihdamının artırılması her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu konuda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik. Son olarak üniversite öğrencilerimizin iş hayatı ile tanışması için ‘Sosyal Çalışma Programı’ uygulamasını yürürlüğe sokuyoruz. Üniversite öğrencilerimizin; çalışma hayatı ile tanışmasını sağlamak, gençlere çalışma disiplini kazandırmak, insani değerlerinin geliştirilmesini desteklemek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Böylece gençlerimiz hem toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılacak hem de cep harçlığını kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yaz tatilinden itibaren uygulanmaya başlayacak Sosyal Çalışma Programına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti: Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği program Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarında uygulanacak.

ÜÇ AY SÜREYLE UYGULANACAK

Programlar en fazla üç ay süreyle düzenlenebilecek. Program kapsamında gençler, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışma yapacaklar.

ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER KATILMAYACAK

Her bir üniversite öğrencisinin üç ay yararlanabileceği programa, yaz tatilinde dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan öğrenciler katılmayacak. Haftada 3 gün olarak uygulanacak olan programlar sayesinde gençler bir yandan günlük asgari ücret düzeyinde gelir elde edecek kalan zamanlarında aileleriyle vakit geçirebilecek ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak başka alanlara da yönelebilecekler. Başvurular 2019 Haziran ayından itibaren İŞKUR üzerinden alınacak."

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Sosyal Çalışma Programı İŞKUR Zehra Zümrüt Selçuk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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