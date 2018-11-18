Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kadın ve genç istihdamının artırılması her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu konuda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik. Son olarak üniversite öğrencilerimizin iş hayatı ile tanışması için ‘Sosyal Çalışma Programı’ uygulamasını yürürlüğe sokuyoruz. Üniversite öğrencilerimizin; çalışma hayatı ile tanışmasını sağlamak, gençlere çalışma disiplini kazandırmak, insani değerlerinin geliştirilmesini desteklemek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Böylece gençlerimiz hem toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılacak hem de cep harçlığını kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yaz tatilinden itibaren uygulanmaya başlayacak Sosyal Çalışma Programına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti: Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği program Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarında uygulanacak.