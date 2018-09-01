Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Kur dalgalanmalarını Halkbank sitesinden takip edenler şaşkınlığa uğradı. Dün akşam ve gece saatlerinde Halkbank'ın resmi sitesinde dolar 3,72'yi, avro 4,32'yi gösterdi. Daha sonra rakamlar düzeltildi; 23.32 itibari ile dolar 6,55 iken avro 7,62'yi gördü.

Halkbank'ın sitesine erişim sağlanamazken, müşteri hizmetlerine de kısa sürede ulaşılamadı.

Şaşırtan kur rakamlarına ilişkin Halkbank yetkilisinin gazetemize yaptığı açıklamada, "Anlık bir hatadan dolayı böyle görünüyor. Kur fiyatları güncelleniyor" dedi.

'KISITLI SAYIDA İŞLEM YAPILDI'

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin Halkbank'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:



