FİNANS

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

GUNDEM HABERLERİ  | 01.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

Halkbank'ın internet sitesinden döviz kurlarını takip edenler dün akşam ve gece saatlerinde şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72'yi, avro 4,32'yi gösterdi. Rakamlar daha sonra düzeltilirken, bankadan yapılan açıklamada 'Kısıtlı sayıda işlem yapıldı' denildi.

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Kur dalgalanmalarını Halkbank sitesinden takip edenler şaşkınlığa uğradı. Dün akşam ve gece saatlerinde Halkbank'ın resmi sitesinde dolar 3,72'yi, avro 4,32'yi gösterdi. Daha sonra rakamlar düzeltildi; 23.32 itibari ile dolar 6,55 iken avro 7,62'yi gördü.

Halkbank'ın sitesine erişim sağlanamazken, müşteri hizmetlerine de kısa sürede ulaşılamadı.

Şaşırtan kur rakamlarına ilişkin Halkbank yetkilisinin gazetemize yaptığı açıklamada, "Anlık bir hatadan dolayı böyle görünüyor. Kur fiyatları güncelleniyor" dedi.

'KISITLI SAYIDA İŞLEM YAPILDI'

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin Halkbank'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı


PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimiTicaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi
Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zamSon dakika! Elektrik ve doğalgaza zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halkbankası dolar dolar kuru döviz

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: "Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık

Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: "Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.