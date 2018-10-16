Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)

Online alışverişte birçok kolaylık ve avantaj olmasına rağmen, hala geleneksel alışverişin online alışverişten daha mantıklı olduğunu savunan birçok insan var. Geleneksel alışverişi tercih edenlerin kendilerine göre haklı sebepleri olsa da, online alışverişin avantajları çok daha ağır basıyor.
Alışveriş merkezi kapalı olsa bile sizin için uygun bir zamanda alışveri yapabilir ve alışverişinizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Siz de yukarıda sıraladığımız birçok neden yüzünden online alışverişi tercih edenlerdenseniz, sizin için hediyelik eşya satın alabileceğiniz e-ticaret sitelerini derledik.
Amazon
-Dünya e-ticaret devi çok kısa bir süre önce Türkiye pazarına girdi. Şu an Türkiye pazarında yeni olduğu için dar bir ürün portföyüne sahip.
-Amazon markalı ürünler şu an için Türkiye’de satışa sunulmuyor. Fakat zaman içinde Amazon’daki tüm özelliklerin Türkiye pazarında da kullanılacağı düşünülüyor.
Hepsiburada
-Hepsiburada hem kendi tedarik ettiği ürünleri satan hem de binlerce firmanın kendi ürünlerini satmasına izin veren bir e-ticaret platformu.
-Geniş bir ürün portföyüne sahip platformun, yaptığı bazı kampanyalar fiyatlarda farklılıklar yaratıyor.
-Alıcıların ürünlere yaptığı yorumlar oldukça detaylı. Diğer son kullanıcıların ürünlerle ilgili fikir edinmeleri kolaylaşıyor.
N11
-N11 açık pazar bir e-ticaret sitesi. Yani binlerce firmanın N11 bünyesinde ürünlerini satmasına izin veren bir e-ticaret platformu.
-Geniş bir ürün portföyüne sahip olan N11, bünyesinde bulunan binlerce mağaza sayesinde, insanların benzer ürünler arasında karşılaştırma yapmasına olanak sağlıyor.
-Çok satış yapan mağazalarda çok fazla kullanıcı yorumunun bulunması, insanların birçok ürün hakkında fikir edinmesine katkı sağlıyor.
Çiçek Sepeti
-Çiçek Sepeti’nde artık ‘sadece çiçek yok’, a’dan z’ye sevdiklerinize hediye edebileceğiniz geniş bir ürün yelpazesi ve herkesin ihtiyacına uygun birçok hediye seçeneği mevcut.
-Çiçek Sepeti’nde sadece kendi tedarik ettiği ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Bu yüzden bu platform altında aldığınız tüm ürünler Çiçek Sepeti güvencesiyle size sunuluyor.
-Tüm ürün kategorilerinde, en iyi fırsatlarla müşterilerinin mükemmel hediyeler bulmasına yardımcı olmak için yıl boyunca birçok indirim ve kampanya ile fiyat farklılıkları yaratıyor.
-Çiçek Sepeti diğer hediye sitelerinin aksine kargo ücretlerini son kullanıcıya yansıtmıyor. Tüm hediyelik ürünlerde ücretsiz kargo avantajı sunuyor.
Gittigidiyor
-Gittigidiyor piyasaya ilk girdiğinde, ikinci el bir pazar alanıydı. Fakat zamanla stratejisini değiştirdi ve 2. el ürünlerin yanısıra, bünyesinde sıfır ürün satışının da yapılmasına izin verdi.
-Uygun fiyatlı ikinci el ürün arayanlar için avantajlı bir pazar yeri olan Gittigidiyor, sıfır ürünlerde de geniş bir ürün portföyüne sahip.
-2007 yılında E-bay tarafından satın alınan şirket, bu tarihten sonra hem ürün çeşitliliğini, hem de sağladığı ürün sayısını artırdı.
Umarız yukarıda listelediğimiz online alışveriş siteleri gelecekteki satın alma yolculuğunuz için faydalı olur.
Online alışverişin avantajları
-Sıra bekleme derdi yok. Online alışverişte mağazadaki tek kişi sizsiniz.
-Gün içinde alışveriş sepetinizi birden fazla kategoride ürünle doldurabilirsiniz.
-İndirim kuponlarınızı kullanabilir, rekabetten doğan indirim veya ücretsiz gönderim gibi ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.
-Alışveriş çılgınlarından oluşan yoğun kalabalıktan uzak durabilirsiniz.
-Bir sürü alışveriş poşetini taşımak zorunda kalmazsınız.
-Her kategoride binlerce ürüne ulaşabilirsiniz.
-Alışverişe giderken kullanacağınız toplu taşıma ya da aracınız için otopark ücretinden tasarruf edersiniz.
-Harcamalarınızı ve siparişlerinizi takip etmeniz çok basittir.
-Mağazalarda daha çok ürün almanız için ısrar eden görevliler yoktur.
-Sadece birkaç arama ile istediğiniz şeyi bulmak daha kolaydır.
-Fiyatları kolayca karşılaştırabilirsiniz.
-Ürünleri araştırmak ve ürün incelemeleri bulmak çok kolaydır.
-Detaylı ürün özelliklerini okuyabilir, diğer kullanıcı yorumlarını inceleyebilir ve ürünlerin kullanım kılavuzlarına göz atabilirsiniz.
-Online sipariş vererek birine hediye göndermek çok daha kolaydır.
-En sevdiğiniz yöresel ürünlere bölge farklı olmadan ulaşabilirsiniz.
-Stokta daha çok ürün bulunur.
-Daha fazla renk ve boyut seçeneği vardır.
-Bazı mağazalar, sadece online olarak satılan çeşitli ürünler sunar.
-Satın alma yapmadan önce günlerce düşünebilirsiniz.
-Sadece bir bağlantı göndererek arkadaşlarınızdan veya ailenizden görüş alabilirsiniz.
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