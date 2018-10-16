Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)

Online alışverişte birçok kolaylık ve avantaj olmasına rağmen, hala geleneksel alışverişin online alışverişten daha mantıklı olduğunu savunan birçok insan var. Geleneksel alışverişi tercih edenlerin kendilerine göre haklı sebepleri olsa da, online alışverişin avantajları çok daha ağır basıyor.

Alışveriş merkezi kapalı olsa bile sizin için uygun bir zamanda alışveri yapabilir ve alışverişinizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Siz de yukarıda sıraladığımız birçok neden yüzünden online alışverişi tercih edenlerdenseniz, sizin için hediyelik eşya satın alabileceğiniz e-ticaret sitelerini derledik.

Amazon

-Dünya e-ticaret devi çok kısa bir süre önce Türkiye pazarına girdi. Şu an Türkiye pazarında yeni olduğu için dar bir ürün portföyüne sahip.

-Amazon markalı ürünler şu an için Türkiye’de satışa sunulmuyor. Fakat zaman içinde Amazon’daki tüm özelliklerin Türkiye pazarında da kullanılacağı düşünülüyor.

Hepsiburada

-Hepsiburada hem kendi tedarik ettiği ürünleri satan hem de binlerce firmanın kendi ürünlerini satmasına izin veren bir e-ticaret platformu.