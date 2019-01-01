Herkesi ilgilendiriyor! Paralı poşet dönemi tüm Türkiye'de bugün başladı

Plastik poşetler bugünden itibaren 25 kuruştan satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alınan her 15 kuruşun “Geri Kazanım Katılım Payı” olarak yeni çevreci projelere ayrılacağını söyledi. Kurum, “Ücret kararını; karayı 800, denizi 400 yıl kirlettikten sonra yok olan poşetlerin kullanımını azaltmak için aldık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında bugünden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli alınacak.

Bakanlık bu kararı kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetlerinin hızlı bir şekilde çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde arttırması ve mevcut geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle aldı.

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak heyet aracılığıyla belirlenecek ve her yıl güncellenecek.

Yeni Şafak'ın haberine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl bir poşetin 25 kuruştan satın alınacağını söyledi. Kurum, “Bu bedelin 15 kuruşu “Geri Kazanım Katılım Payı” olarak yeni çevreci projeler için ayrılacak, kalan 10 kuruşluk bedel ise satış noktalarının kârı olmayıp bu tutar plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak” dedi.