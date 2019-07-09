FİNANS

Hırvatistan euroya geçişe hazırlanıyor! İlk başvuru yapıldı

GUNDEM HABERLERİ  | 09.07.2019 07:55 | Son Güncelleme

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katılım başvurusu yaptığını açıkladı.

Hırvatistan euroya geçişe hazırlanıyor! İlk başvuru yapıldı

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na ve bankacılık birliğine katılım başvurusu yaptığını belirten Centeno, "Bu, Euro Bölgesi'ne katılmak için atılması gereken ilk adım." ifadesini kullandı.

Centeno, Hırvatistan'ın bankacılık denetimi, kurumsal kalite, yönetim ve iş çevresi konularında çeşitli taahhütlerde bulunduğuna işaret ederek, toplantıda bakanların Hırvatistan'ın adımlarını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Hırvatistan'ın kararlı biçimde Euro Bölgesi'nin parçası olmaya çalıştığına dikkati çeken Centeno, "Euro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu aşamadan sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Komisyonu, Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katılım için verdiği taahhütlerin uygulanmasını değerlendirecek. Yaklaşık bir yıl sürmesi beklenen süreç sonunda Hırvatistan, ERM 2 mekanizmasına katılabilecek. Hırvatistan, mekanizmada en az iki yıl bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek.

AB'ye 2013 yılında katılan Hırvatistan'da para birimi olarak "kuna" kullanılıyor.

Kaynak: AA

PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacakBakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak
Bankacılık sektörü Moody's'i yalanlıyorBankacılık sektörü Moody's'i yalanlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırvatistan euro

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Binlerce çalışanı ilgilendiren düzenleme

Binlerce çalışanı ilgilendiren düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emsal karar! O paralar haczedilemeyecek

Emsal karar! O paralar haczedilemeyecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Kredi kartları için flaş talep

Kredi kartları için flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor

Bankacılık sektörü Moody's'i yalanlıyor

Yargıtay'dan emsal karar! O paralar haczedilemeyecek

Emsal karar! O paralar haczedilemeyecek

'Üniversiteli' kurbanlıklar görücüye çıktı

'Üniversiteli' kurbanlıklar görücüye çıktı

Haziran ayının zam şampiyonu kivi oldu

Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

17 yaşındaki genç yaptı! Bir ilk

17 yaşındaki genç yaptı! Bir ilk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.