Hükümetten KDV teşviki açıklaması! Kimler faydalanabilecek?

Okul, hastane, yurt ve cami yapan hayırseverleri teşvik etmek için bu yapıların inşaat maliyetini düşürecek Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir grup gazeteciye KDV teşvikinin ayrıntılarını anlattı.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Ağbal, “Kamuya okul, sağlık tesisi, yetiştirme yurdu, huzur evi, ibadethane gibi yapıları yapan hayırsevere ‘KDV istisnası’ teşviki uygulayacağız. Bundan sonra yaptıkları hayrın inşaatında kullanılan çimento, demir, fayans gibi tüm malzemeler için hiçbir şekilde KDV ödemeyecek” dedi.

BAĞIŞ PROTOKOLÜ İMZALANACAK PROJE ONAYLATILACAK



KDV istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlediklerini kaydeden Ağbal, kısa sürede konuyla ilgili tebliği yayımlayacaklarını söyledi. Ağbal, sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: “Hayırsever ile ilgili kamu kuruluşu arasında bağış protokolü düzenlenecek. Örneğin okul yaptırmak isteniyorsa Milli Eğitim Bakanlığı’yla, cami yapmak isteniyorsa Diyanet İşleri Başkanlığı’yla protokol düzenlenecek. Protokolde yapılacak inşaatın teknik özellikleri, derslik sayısı, kapalı, açık alan sayıları belirlenecek. Buna dayanarak da okulun nasıl yapılacağına dair bir ‘uygulama projesi’ hazırlanarak ilgili makamlardan onaylattırılacak. İnşaat ruhsatı aldıktan sonra hayırseverimiz vergi dairesine fiziken gelerek ya da internet üzerinden müracaat ederek KDV istisnasından yararlanmak istediğini beyan edecek.”