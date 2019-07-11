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İBB Meclisi'nden flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

GUNDEM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

İBB meclisi toplantısında, Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a devredildi.

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İBB Meclisi büyük istanbul otogarı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yürü be baskan kim tutar seni
Helal olsun başkan .
hadi bakalım hayırlı olsun
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