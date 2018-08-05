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İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

GUNDEM HABERLERİ  | 05.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan "Yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir." açıklamasında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

Bakanlığın internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, pasaport şerhlerinin 25 Temmuz Çarşamba günü kaldırılmasına rağmen bazı basın yayın organlarında kaldırılmadığı yönünde gerçeğe aykırı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki şerhlerin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ancak bahse konu dışında davalarda verilen yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir.”

AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı pasaport pasaport şerhi

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