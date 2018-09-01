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İhracat rakamları açıklandı

GUNDEM HABERLERİ  | 01.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'ından yapılan açıklamada 'İhracat ağustosta 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu.' ifadeleri yer aldı.

İhracat rakamları açıklandı

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ihracat Ticaret Bakanlığı ağustos

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