İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte, sisteme uyum için Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri de yayımlanmaya başladı. Buna göre, ilaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.



