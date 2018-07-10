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İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

GUNDEM HABERLERİ  | 10.07.2018 08:03 | Son Güncelleme

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte, sisteme uyum için Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri de yayımlanmaya başladı. Buna göre, ilaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.


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Anahtar Kelimeler:
ilaç fiyatları cumhurbaşkanı

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