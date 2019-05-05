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İmar Barışı başvurularında son tarih 15 Haziran

GUNDEM HABERLERİ  | 05.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde uygulamaya konulan İmar Barışı başvurularında artık sona geliniyor. 8 Haziran 2018 yılında başlayan imar barışı başvuruları 15 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

İmar Barışı başvurularında son tarih 15 Haziran

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçen imar barışı 8 Haziran 2018 tarihinde başladı. 31 Ekim 2018 tarihinde bitirilmesi planlanan başvurular vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle önce 1 Ocak 2019’a sonra 15 Haziran 2019’a kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi.

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda kaçak yapısı bulunan vatandaşların da içinde bulunduğu Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun illerinde şu ana kadar imar barışından yararlanmak için 238 bin 559 başvuru olurken, bu başvurular sonucunda 458 milyon TL gelir elde edildi. Trabzon 149 bin 182 başvuru sayısıyla ilk sırayı alırken, bu ili 42 bin 607 başvuru ile Giresun, 60 bin 690 bağımsız bölüm için 22 bin 178 başvuru ile Gümüşhane, 74 bin 926 bağımsız bölüm için 16 bin 974 başvuru ile Rize ve 7 bin 621 başvuru ile Artvin izledi.
İmar barışı kapsamında Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun illerinden elde edilen gelir miktarı 150 milyon TL'yi bulurken, Trabzon imar barışı gelirlerinde bu dört ilin toplam rakamını geçerek 208 milyon 156 bin 330 TL’ye ulaştı.

İmar barışının 8 Haziran 2018 tarihinde başladığını hatırlatan Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, imar barışı başvurularının büyük bir bölümünün şehir merkezinden olduğunu belirterek “İmar başvuru sayıları 8 Haziran 2018 tarihinde başladı. Başvurular şu an devam ediyor. Başvurular, 15 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek ve ödeme süresi 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Başvuruların çoğunluğu şehir merkezinde olup yoğun olarak ise Ortahisar ilçesi, kırsal alanlar ve yaylalar ile ilgili başvurular oldu” dedi.

Bilindiği gibi 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan imar barışı başvurularını fırsat bilen vatandaşlar Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda kaçak yapı yapmaya devam etmiş, bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o dönemde bölge valiliklerine bir yazı göndererek 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapılarına yıkımına başlanacağı talimatını vermişti. Bunun üzerine harekete geçen valilikler yaylalardaki kaçak yapıların tespit edilerek yıkımına başlamıştı. Kimi vatandaşlar duruma tepki gösterse de yaylalarda yıkımlar gerçekleşmişti.

Kaynak: İHA


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