FİNANS

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

GUNDEM HABERLERİ  | 31.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

İmar Barışı'nda süre 6 ay uzatıldı. Konuyla ilgili olarak bugün açıklama yapılacağı belirtildi.

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

Bugün sona ermesi beklenen İmar Barışı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İmar Barışı'nda süre 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama bugün yapılacak.

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