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İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

GUNDEM HABERLERİ  | 15.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren İmar Barışı ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi. Avukat Ali Yüksel, 'İleride iptal olabilir' diyerek, bunun nedenlerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

Avukat Ali Yüksel, "İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresini yanlış ölçülmesi. Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamında toplanan para 500 milyon liraya yaklaşırken, yaklaşık 100 bin yapı için de Yapı Kayıt Belgesi verildi.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı avukat Ali Yüksel, "İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresini yanlış ölçülmesi. Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı. İmarlı bir arsada bulunan binanın ise ne kadarı imar hakları içinde, ne kadarı dışında olduğunu iyi analiz etmek gerekiyor" diye konuştu.

AA


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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışı başvurusu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İMAR BARIŞI değil İMAR ÇIBANBAŞI ve DOLANDIRICILIĞI. Devlet maalesef hazine,kamu yani milletin malını gasbedenhaksız ve hukuksuzca yapı yapanı,imar yasasına aykırı davranmayı adet edineni ÖDÜLLENDİRİRKEN,YASALARA SAYGILI,DEVLETİN KURAL VE NİZAMAINA BAĞLI DÜRÜST VATANDAŞI CEZALANDIRAN BİR YASA BU. BU YASADAN KİMLERİN MENFATİ VAR; 1-HÜKÜMET PARA DARLIĞINI GİDERECEK ONUN, 2-KAMU MALLARINA İŞGAL EYLEMİNDE BULUNUP YETİMİN HAKKINA ÇÖKEN EŞKİYAYI KURTARIYOR,DEVLET GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTE,MÜEYYİDE UYGULAMAKTA KUSURLU İDARECİLER İLE BUNLAR, 3-YASAYA AYTKIRI HAREKET EDİNMEYİ MARİFET SAYIP ÜLKENİN CANINA OK
imar barışı diye birley sözkonusu olamaz.doğru olmayan kafana göre yapılan bina yıkılır.yapanlar cezalandırılır.yaptık oldu hadi orta yolu bulalım olmaz.devlet ve belediyeler inar ve iskan konusunda rezalet sıfır denetim.
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