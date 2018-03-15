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IMF Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti!

15 Mart 2018 18:10

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerini yüzde 4,3'e yükseltti.

IMF Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye yönelik  2018 ve 2019 büyüme tahminlerini yüzde 4,3’e yükselttiğini açıkladı.

IMF, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 19-20 Mart tarihlerinde  düzenlenecek "G20 Bakanlar ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde “Küresel  Beklentiler ve Politika Zorlukları” başlıklı raporunu yayımladı.  

Raporda, küresel büyümenin geçen yılın ikinci yarısından itibaren  ciddi derecede artan yatırımlar ve ticaretle birlikte ivme kazandığına işaret  edilirken, birçok ülkenin beklenenden iyi performans göstermesinin 2018 ve 2019  yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerinin yukarı çekilmesine neden olduğu  hatırlatıldı.  

IMF, ocak ayında güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nda  küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde  3,7'den yüzde 3,9’a yükseltmişti.

"KONJEKTÜREL GÜÇLERİN BAZILARI ZAYIFLAYACAK"

Buna karşın, yakalanan ivmenin zamanla yavaşlayacağı vurgulanan  raporda, “Konjektürel güçlerin bazıları zayıflayacak, piyasalardaki faiz oranları  artıyor ve para politikaları normalleştikçe finansal şartlar muhtemelen  sıkılaşacak, ABD’deki vergi reform yatırım teşvikleri geçerliliğini yitirdiğinde  ivmeyi azaltacak, Çin’in dönüşümü kredi büyümesi ve mali genişleme yavaşladığında  yeniden başlayacak” öngörülerine yer verildi. 

Fon, bu nedenle, G20 üyesi ülkelere orta vadeli büyümeyi artıracak  tedbirleri, ivme kaybedilmeden hayata geçirmeleri çağrısında bulunurken, finansal  risklerin azaltılmasını, tamponların güçlendirilmesini, yapısal reformlarla  verimliliğin yükseltilmesini ve iş birliğinin artırılmasını tavsiye etti.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

IMF'nin “Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları” raporunda yer  verdiği “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Artışı” tablosunda, Türkiye’ye ilişkin büyüme  beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.  

Buna göre, kuruluş, Türkiye’nin hem bu yıl, hem gelecek yıl yüzde 4,3  büyümesini bekliyor. Söz konusu beklentiler, Ekim 2017’de yayınlanan bir önceki  DEG raporunda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı. Ayrıca, raporda, Türkiye’ye yönelik  2017 büyüme tahmini de yüzde 5,1’den yüzde 6,3’e yükseltildi.  

IMF, ocak ayında güncellediği DEG raporunda Türkiye'ye ilişkin büyüme  beklentilerine yer vermezken, şubat ayında “Madde 4 Görüşmeleri” için Türkiye’ye  gelen IMF heyeti ziyaretinin sonunda ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 büyümesini  beklediğini açıklamıştı. 

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