FİNANS

İnsana Saygı Ödülü Mynet'in

GUNDEM HABERLERİ  | 03.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en prestijli ve köklü İnsan Kaynakları Ödüllerinden olan Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri bu yıl 18. kez sahiplerini buldu. Mynet, tüm koşulları yerine getirerek Kariyer.net müşterisi 20 bini aşkın şirket arasından Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’nü almaya hak kazanan sayılı firmalardan biri oldu.

İnsana Saygı Ödülü Mynet'in

20'nci yılını geride bırakan Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde sahiplerine verilen İnsana Saygı Ödülleri, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam sağlayan ve en çok başvuru yapan firmalara veriliyor.

Ayrıca, adayların oylamasıyla belirlenen en beğenilen firma ve en beğenilen iş ilanları da ödüllendiriliyor.

ÖZEL ÖDÜLLER

Özel ödüller de sahiplerini buluyor. En çok istihdam sağlayan ve en çok başvuru alan firmalar, İnsana Saygı Ödülleri içinde özel bir yere sahip. Kariyer.net üzerinden gerçekleştirilen oylamada adaylar da İK süreçleri, markası ve iletişimi bakımından en beğendikleri firmayı belirliyor. İçerik, görsellik ve yaratıcılık kriterlerini dikkate alarak yapılan diğer oylamada ise en iyi tasarımlı iş ilanı oylanıyor.

İŞ DÜNYASINDAN BÜYÜK İLGİ

Kariyer.net’in ana sponsoru olduğu İnsan Kaynakları Zirvesi, iş dünyasından büyük ilgi görüyor. İki gün süren zirve boyunca konuşmacıların sunumlarının yanı sıra yaratıcı workshop’lar ve sürpriz etkinliklerle İK olgusu masaya yatırılıyor. Zirveyi birçok firmadan binin üzerinde profesyonel izliyor.

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mynet kariyer.net insana saygı ödülü

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