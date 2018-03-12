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İş adamı Necati Aslan hayatını kaybetti

12 Mart 2018 21:46

Ünlü iş adamı İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan hayatını kaybetti. Türk ağır sanayisinin öncü isimlerinden 81 yaşındaydı.

İş adamı Necati Aslan hayatını kaybetti

 Türkiye'nin ağır sanayi alanındaki kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş (İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, bugün öğle saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Konuya ilişkin İÇDAŞ internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, “Şirketimizin kurucularından Sn. Necati Aslan beyefendi bugün itibari ile hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 13/03/2018 Salı ünü öğle namazına müteakiben Kasımpaşa Büyükpiyale Paşa Camiinde kılınacak, merhum defni Beşiktaş-Ulus mezarlığında gerçekleştirilecektir. Acı kaybımızı elemle bildiririz” denildi. 

Necati Aslan için Kasımpaşa’daki Büyükpiyalepaşa Camii’nde 13 Mart Salı günü öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, cenazesi Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda  aile kabristanında toprağa verilecek.

 

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