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İş dünyasının ünlü isimleri oyunu kullandı

GUNDEM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

Sabah erken saatlerde iş dünyasından ünlü isimler de oylarını kullandı.

İşte iş dünyasından ünlü simaların oy kullandığı okullar...

İş dünyasının ünlü isimleri oyunu kullandı

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda oyunu kullandı.
2233 numaralı sandıkta oyunu kullana Koç, sandık görevlileri ile de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.
Sabah erken saatlerde Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar oylarını kullandı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı Hacı Sabancı da 2234 numaralı sandıkta oy verdi.
2016 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Mustafa Vehbi Koç’un eşi Caroline Koç, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu’nda kullandı.
1288 numaralı sandıkta oyunu kullanan Caroline Koç, oy verme işleminin ardından korumaları eşliğinde okuldan ayrıldı.
Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar, oylarını kullandı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç da Kandilli İlkokulu’nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi.
İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile oyunu Beykoz’da kullandı.
Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve çocukları Acar Murat Boyner Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’na gelerek oylarını 1284 numaralı sandıkta kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Cem Boyner, "Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese" dedi.
Eşi Ümit Nazlı Boyner de seçimin tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.
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Anahtar Kelimeler:
oy kullanma rahmi koç

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