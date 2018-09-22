İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, Yeni Ekonomi Programı'ndaki detayları bugünkü yazısında 'İş hayatında yeni dönem' başlığı ile kaleme aldı. Erdem, kıdem tazminatının da yeni dönem ajandasında yer aldığını ifade etti.

Erdem'in yazısı şöyle:

Yeni Ekonomi Programı çalışma hayatında da önemli değişiklikleri öngördü. Kıdem tazminatından, esnek çalışmaya, ilave istihdamdan kamu personel rejimine birçok yeni düzenleme yolda.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı 3 yıllık yol haritasını belirlerken çalışma hayatı ile ilgili de çok önemli yenilikleri içerdi.

Özellikle milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu sürpriz bir şekilde programda yer aldı. Kamu personelinin performans ölçümü, zorunlu BES, esnek çalışma gibi birçok yenilik programda yer aldı. Programda işsizlik için kademeli bir düşüş öngörülürken 2 milyon ilave istihdam hedefi konuldu.

TAZMİNATA GARANTİ: Programda "Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı. Üç yıllık dönemde çalışanların, işverenlerin ve kamunun bir araya geleceği bir mutabakatla kıdem tazminatı sorunu çözülecek.