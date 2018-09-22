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İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

GUNDEM HABERLERİ  | 22.09.2018 08:47 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı çalışma hayatında da önemli değişiklikleri öngördü. Kıdem tazminatından, esnek çalışmaya, ilave istihdamdan kamu personel rejimine birçok yeni düzenleme yolda.

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, Yeni Ekonomi Programı'ndaki detayları bugünkü yazısında 'İş hayatında yeni dönem' başlığı ile kaleme aldı. Erdem, kıdem tazminatının da yeni dönem ajandasında yer aldığını ifade etti.

Erdem'in yazısı şöyle:

Yeni Ekonomi Programı çalışma hayatında da önemli değişiklikleri öngördü. Kıdem tazminatından, esnek çalışmaya, ilave istihdamdan kamu personel rejimine birçok yeni düzenleme yolda.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı 3 yıllık yol haritasını belirlerken çalışma hayatı ile ilgili de çok önemli yenilikleri içerdi.

Özellikle milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu sürpriz bir şekilde programda yer aldı. Kamu personelinin performans ölçümü, zorunlu BES, esnek çalışma gibi birçok yenilik programda yer aldı. Programda işsizlik için kademeli bir düşüş öngörülürken 2 milyon ilave istihdam hedefi konuldu.

TAZMİNATA GARANTİ: Programda "Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı. Üç yıllık dönemde çalışanların, işverenlerin ve kamunun bir araya geleceği bir mutabakatla kıdem tazminatı sorunu çözülecek.

MEMUR EVDEN ÇALIŞACAK: Anneler için uygulanan yarı zamanlı çalışma devam ederken programda buna ilave olarak esnek çalışma da yer aldı. Programda "Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş-yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacak. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacak" denildi.
Böylece memurlar evden çalışabilecek.

KAMUDA VERİM ÖNE ÇIKACAK: Kamu personel rejiminde de köklü değişiklikler yapılacağının ipuçları programda yer aldı.

Memurlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacağı, personelin ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacağı belirtildi.

Böylece verimlilik esasına göre daha çok çalışan memurun yükselmesi kolaylaşacak. Norm kadro çalışması ile de kurumların personel sayılarına standart getirilecek.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izinleri sonrası annelere tanınan yarı çalışma ödeneğinin daha etkin uygulanması da programda yer aldı.

İŞKUR'dan alınan ödenek için işlemler kolaylaşacak.

ZORUNLU BES'E YENİ DÜZEN: 45 yaşın altındaki çalışanların tasarruf sağlamaları maksadıyla getirilen zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeniden yapılandırılacak.

DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEK: Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı YEP yeni ekonomi programı

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