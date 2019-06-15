FİNANS

İŞKUR aracılığıyla Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildi

GUNDEM HABERLERİ  | 15.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

İŞKUR aracılığıyla Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildi

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İŞKUR Zehra Zümrüt Selçuk

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