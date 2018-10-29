FİNANS

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

GUNDEM HABERLERİ  | 29.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

Isparta'da kuyumcular altın biberon ve emzik üretimine yönelirken, kuyumcu Fatih Öksüz, fiyatların 1200-1250 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Isparta'da kuyumcular son dönemde rağbet gören altın biberon ve altın emzik üretimine yöneldi. Biberonun kapağı, emziğin ise tutma yerinin müşterinin isteğine göre 14 veya 22 ayar altın olarak yapıldığı ürünlerin fiyatları da değişiyor. Ağırlığı 4-6 gram arasında değişen altın biberon 1250, emzik ise 1200 liraya kadar alıcı buluyor.

altin-emzik-biberon

Kuyumcu Fatih Öksüz, son günlerde biberon ve emziğe talebin arttığını anlatırken, "Müşterinin isteğine göre özel üretim yapıyoruz. Burada kullanılan altın gramına göre hesaplanıyor ve müşteriye teslim ediyoruz. Raflarımızda da altın biberon ve emzik bulunduruyoruz. Müşterilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
altın emzik Isparta biberon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kainata faydalı bir ürün üretilmiş başarılarınızın devamını diliyor,bu biberonla beslenen bebelerimizin altın dışkılamasını diliyorum.
sırf gösteriş için kredi çeker yakınlarımızın yeni doğan bebeklerine bunlardan takarız artık o zaman ;)
Görgüsüzlüğe küçücük bebeğide alet edin. Sonra bebek sokakta-bahçede emziği ağzından atacak vay o bebeğin haline karı-koca arasında yok sen kaybettin yok sahip çıkamadın:)
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