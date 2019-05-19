FİNANS

İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz

GUNDEM HABERLERİ  | 19.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz

15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.

Kaynak: AA


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