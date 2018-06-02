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İstanbul'da taksilerle ilgili önemli karar!

GUNDEM HABERLERİ  | 02.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul'da UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018'den itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirildiğini belirterek, "Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadesini kullandı.

İstanbul'da taksilerle ilgili önemli karar!

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığını belirten Yılmaz, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da "taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması" anlamına geldiğini vurguladı.

Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadelerini kullandı.

Ticari araçların ÖTV'siz yenilemesine imkan sağlayan usul ve esasların 2016'da Resmi Gazete'de yayımlandığını ve ÖTV'siz yenilemenin 30 Haziran 2019'a kadar geçerli olacağını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ticari taksi sayısı 18 bin adettir. Bugüne kadar ticari taksilerin 9 bini ÖTV'siz yenileme uygulamasından yararlandı. UKOME'de alınan karara göre, ÖTV'den yararlanmak isteyen araçların artık D veya E segmenti araç alması gerekiyor. Yine İstanbul'da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerimiz yüksel model konumuna gelmiş olacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile taksici esnafımızın, İstanbul halkına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet vereceği bir gerçektir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir düzenleme ile kaliteyi yükseltmek adına araçlarla birlikte şoförler için "TUDES" adı altında yeni bir sistem oluşturduğunu bildiren Yılmaz, "Yeni düzenleme ile şoför esnafı iğneden ipliğe denetlenerek, kötü niyetli şoförler sistemin dışında bırakılarak hizmette kalite gelecektir. Artık taksicilikte çok farklı bir sistem olacağını söyleyebilirim. Avrupa'da dahi olmayan yeni nesil bir taksicilik geldiğini sevinçle söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ARABAYI MERCEDES YAPSAN NOLCAK İÇİNDEKİ HIYAR OLDUKTAN SONRA ?
HELAL OLSUN UBER'E SİZİ YAVAŞ YAVAŞ YOLA GETİRİYOR...!
Uber sayesinde azda olsa ondan ders aldınız umarım, Reisin bügünki açıklamasına bakılırsa Uber muber TAMAM. meydan gine haso masoya kaldı at arabasıyla giderim daha sağlamdır
ARACIN RENGİ İLE KALİTENİN ARTACAĞINI İLK DEFA DUYUYORUM.Hoş İŞLEK MİSALİ.BOYAYIP BAŞKASINA SATTIKLARI gibi . YAHU TAKSİ ESNAFI EĞİTİMDEN GEÇMELİ. KISA-UZUN DİYE MESAFE AYIRANIN,MÜŞTERİSİNE YOLUNACAK KAZ DİYE BAKANIN,MÜŞTERİ BAYANLARI RAHATSIZ EDEN,MÜŞTERİSİNE SIRA DAYAĞI ÇEKEN KİŞİLERİ YA EĞİTİN YA DA AYIRIN,ARANIZDAN TEMİZLEYİN Kİ KALİTE ARTSIN. BOŞ BOŞ ŞEYLERLE ANCAK KENDİNİZİ KANDIRABİLİRSİNİZ MİLLETİ ASLA.
öncelikle kazma ve cahil şoförleri piyasaya sürmeyin..araçta sigara içiyor adam ya..utanın... önce kendinizi eğitin. sonra araçlarınızı düzeltin..terbiyesizler..
UBER'İ GÖZ YUMAN KİMDİ? SARAY RENGİ TURKUAZ TERCİHİ NEDEN ACABA? TAKSİCİLER DE SARAYLILARA MI HİZMET EDECEK?
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