FİNANS

İstanbul Havalimanı'na harç pulu otomatları konuldu

GUNDEM HABERLERİ  | 15.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'na yolcuların yurt dışına çıkış işlemlerini kolaylaştıracak harç pulu otomatları konuldu. Yolculardan Erdem Genç, "Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek" dedi. Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.

İstanbul Havalimanı'na harç pulu otomatları konuldu

Havalimanı ve gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltması amaçlanan otomatlarla yolculara birçok noktadan hızlı hizmet verilmesi sağlanacak. Yolcular, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek.

Pilot uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 10 otomatla başlayan hizmetin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da verilmesi bekleniyor.

Yolculardan Erdem Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, harç pulunu eskiden gişeden aldıklarını, otomattan pul almanın işleri çok hızlandırdığını söyledi.

Keyifli bir işlem yaptığını dile getiren Genç, "Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek." dedi.

Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.

Gümüşdoğrayan, veznede oluşan yoğunluğu önlemek ve işleri hızlandırmak adına bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bu proje İstanbul Deftardarlığı ile yürütüldü. Gayet başarılı oldu. Uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak." diye konuştu.

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PULLAR ESKİSİNE GÖRE DAHA BÜYÜK TASARLANDI

Standart kredi kartı boyutunda olan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün resmini taşıyan harç pulları, özel güvenlik ögelerine sahip olmasıyla biliniyor. Darphanede basılan tek kullanımlık pullar, yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz ediliyor. Pullar, görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak iptal ediliyor.

Yeni harç pulları, kaybolmaması ve cüzdanlardan da saklanması için öncekilerden daha büyük formda tasarlandı.

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