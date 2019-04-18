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İstanbul Havalimanı'na taksi ücreti hangi ilçeden ne kadar tutar? (İstanbul Havalimanı ilçe ilçe taksi ücretleri)

GUNDEM HABERLERİ  | 18.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İstanbul Havalimanı taksi ücretlerini açıkladı. İstanbul Havalimanı’na ulaşım en düşük 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek 272 TL ile Şile’den gerçekleşiyor.

İstanbul Havalimanı'na taksi ücreti hangi ilçeden ne kadar tutar? (İstanbul Havalimanı ilçe ilçe taksi ücretleri)

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul’un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile’den gerçekleşiyor.

Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy’den 168 TL, Şişli’den 147 TL, Esenyurt’tan 155 TL ve Beylikdüzü’nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.

HAVALİMANINDA TOPLAM 1000 TAKSİ GÖREV YAPACAK

İstanbul Havalimanı’nda tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak. Bu araçların 800’ü sarı taksi, 100’ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100’ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğunun altını çizerken; taksiciler olarak bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarının vurguladı.

Taksimetre açılışının 4₺ ve km başının 2,5₺ olduğunu kaydeden Başkan Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır.” dedi. Başkan Aksu, 1000 takside toplam 3 bin şoförün görev yapacağını kaydederek Aksu: “Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

"YETKİ VERİN, TAKSİ ŞİKAYETLERİNİ BİTİRELİM"

İstanbul Havalimanı’nın taksiciler ve sektör açısından da bir milat olabileceğini ifade eden Eyüp Aksu, taksilerde yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerle birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’nin ve ülkemiz turizminin yeni yüzü olacağını vurgulayan Eyüp Aksu, “Burada ortaya çıkacak olumsuz bir tablo sadece taksicilerin değil aynı zamanda ülkemizin itibarına da zarar verecektir. Bunun için her zaman yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz. Taksilerde yaşanan tüm sorunlarla ilgili bize yetkiyi verin. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, gerekirse yanlış yapan araçları bağlayalım. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz” şeklinde konuştu.

İLÇE İLÇE İSTANBUL HAVALİMANI TAKSİ ÜCRETLERİ

AVRUPA YAKASI

Arnavutköy 16,7 km 52,00 TL + köprü ve otoban
Avcılar 49,1 km 130,00 TL + köprü ve otoban
Bağcılar 34,4 km 98,00 TL + köprü ve otoban
Bahçelievler 50,4 km 135,00 TL + köprü ve otoban
Bakırköy 55 km 147,00 TL + köprü ve otoban
Başakşehir 39,3 km 110,00 TL + köprü ve otoban
Bayrampaşa 42,7 km 117,00 TL + köprü ve otoban
Beşiktaş 54,3 km 145,00 TL + köprü ve otoban
Beylikdüzü 60,1 km 154,00 TL + köprü ve otoban
Beyoğlu 53,6 km 145,00 TL + köprü ve otoban
Büyükçekmece58,4 km 157,00 TL + köprü ve otoban
Çatalca 41,7 km 115,00 TL + köprü ve otoban
Esenler 34,9 km 97,00 TL + köprü ve otoban
Esenyurt 57,7 km 155,00 TL + köprü ve otoban
Eyüp 19,3 km 60,00 TL + köprü ve otoban
Fatih 47 km 127,00 TL + köprü ve otoban
Gaziosmanpaşa43,6 km 120,00 TL + köprü ve otoban
Güngören 46,3 km 130,00 TL + köprü ve otoban
Kağıthane 33 km 92,00 TL + köprü ve otoban
Küçükçekmece51,1 km 137,00 TL + köprü ve otoban
Sarıyer 44,1 km 112,00 TL + köprü ve otoban
Silivri 86,9 km 227,00 TL + köprü ve otoban
Sultangazi 34,7 97,00 TL + köprü ve otoban
Şişli 54,5 km 147,00 TL + köprü ve otoban
Zeytinburnu 47,9 km 130,00 TL + köprü ve otoban

ANADOLU YAKASI

Ataşehir 54,8 km 150,00 TL + köprü ve otoban
Beykoz 51,2 km 138,00 TL + köprü ve otoban
Çekmeköy 71,3 km 188,00 TL + köprü ve otoban
Kadıköy 63,5 km 168,00 TL + köprü ve otoban
Kartal 96,9 km 252,00 TL + köprü ve otoban
Maltepe 83 km 217,00 TL + köprü ve otoban
Pendik 94,6 km 247,00 TL + köprü ve otoban
Sancaktepe 73,7 km 195,00 TL + köprü ve otoban
Sultanbeyli 73,8 km 195,00 TL + köprü ve otoban
Şile 105 km 272,00 TL + köprü ve otoban
Tuzla 85,7 km 225,00 TL + köprü ve otoban
Ümraniye 54,3 km 145,00 TL + köprü ve otoban
Üsküdar 58,9 km 160,00 TL + köprü ve otoban


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