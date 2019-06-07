FİNANS

İstanbul Havalimanı'nda rekor artış

GUNDEM HABERLERİ  | 07.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda mayısta taşınan yolcu sayısı, dört ayın toplamına oranla yüzde 10,5 artış gösterdi. Toplam 35 bin 696 uçuş icra edilen mayıs ayında, yılın ilk dört ayına göre yaklaşık yüzde 21 sefer artışı sağlandı.

İstanbul Havalimanı'nda rekor artış

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nı ocak-mayıs döneminde, 9 milyon 958 bin 587 yolcu kullandı. Bu dönemde, iç hatta 2 milyon 506 bin 369, dış hatta 7 milyon 452 bin 218 yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.

Mayısta 5 milyon 228 bin 447 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'na, ocak, şubat, mart ve nisanı kapsayan dört aylık dönemde 4 milyon 730 bin 140 yolcu geliş-gidiş yaptı. Böylece mayısta taşınan yolcu sayısı, ilk dört ayın toplamına oranla yüzde 10,5 artış gösterdi.

İstanbul Havalimanı'nda beş ayda ise iç hatta 17 bin 214, dış hatta 48 bin 452 olmak üzere toplam 65 bin 666 uçuş yapıldı. Havalimanında mayıs ayı boyunca 17 bin 814 geliş, 17 bin 882 gidiş olmak üzere toplam 35 bin 696 uçuş icra edildi.

Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayında toplam 29 bin 492 uçuş yapılan havalimanında mayısta icra edilen uçuşlarda artış kaydedildiği görüldü. Sadece mayıs ayındaki geliş-gidiş seferlerinde, ocak, şubat, mart ve nisan ayının tüm toplamına oranla yaklaşık yüzde 21 artış sağlandığı hesaplandı.

BİR AYDA 45 BİN TON YÜK

İstanbul Havalimanı'nda 5 ayda, yapılan geliş ve gidiş seferleriyle 105 bin 246 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi. İç hatta 15 bin 644, dış hatta 89 bin 602 ton yük, havalimanında ocak-mayıs döneminde icra edilen uçuşlarla taşındı.

İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ocak-nisan dönemindeki tüm uçuşlarda ise toplam 60 bin 63 ton yük nakledilmişti. Mayıs ayında yapılan seferlerle nakledilen yük miktarı ise 45 bin 183 ton oldu.

Kaynak: AA

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Nüfus 170 bin, turist sayısı 1 milyonNüfus 170 bin, turist sayısı 1 milyon
Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştıMilli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Piyasaların gözü bu raporda

Piyasaların gözü bu raporda

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeniden artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeniden artırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'daki tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Nüfus 170 bin, turist sayısı 1 milyon

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

Kaş'ta doluluk yüzde 100'ü yakaladı!

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

Türkiye domatesten 1 milyar dolar döviz hedefliyor

Hedef 1 milyar dolar!

Tatilciler Pokut Yaylası'na akın etti

'Doğal klima' Herkes oraya akın ediyor

TESK Başkanı Palandöken'den tasarruf çağrısı

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.