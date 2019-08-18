İstanbul havalimanları, 7 ayda 60 milyon yolcuya yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından ticari seferlere kapatılan Atatürk Havalimanı'nı bu yılın ocak-temmuz döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu kullandı.

İç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu bu havalimanındaki seferlerle seyahat etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ilk 7 ayında iç hatta 12 milyon 377 bin 290, dış hatta 7 milyon 704 bin 161 yolcu ağırlandı. Ocak-temmuz döneminde geliş-gidiş seferleriyle toplam 20 milyon 81 bin 451 yolcu bu havalimanında misafir edildi.

"Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'nda, yılın 7 ayında 22 milyon 143 bin 50 yolcu ağırlandı. Bu dönemde iç hatta 5 milyon 679 bin 299, dış hatta 16 milyon 463 bin 751 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanarak, uçtu.

İstanbul'daki havalimanlarından ocak-temmuz döneminde uçan yolcu sayısı 58 milyon 297 bin 35 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde Megakent'teki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 58 milyon 783 bin 645 olarak belirtilmişti.