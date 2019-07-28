FİNANS

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik bölümü daha açılıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 28.07.2019 08:02 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesiminin daha ilerleyen günlerde hizmete açılacağını bildirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik bölümü daha açılıyor

İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir kesimindeki inşaatı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını ifade etti.

Projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını anımsatan Turhan, "2019 yılına geldik, tamamlanma aşamasındayız. Önümüzdeki günlerde projemizin tamamını inşallah hizmete açacağız. Bugüne kadar projemizde bazı kesimler trafiğe açılmıştı, geçtiğimiz yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılmıştı. Önümüzdeki günlerde ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi hizmete açacağız." diye konuştu.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluğunun 404 kilometre olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılmıştı. İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan bir otoyol projesi olacak. Mevcut yol, iktidarımızın bölünmüş yol çalışması programının ilk yıllarında, 2000'li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış olan bir projeydi. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve buna bağlı olarak yollarımızdaki artan trafik hacminin daha güvenli, daha konforlu ve daha ekonomik bir şekilde (aktarılacağı) yüksek standartlı bir yol yapmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz."

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"3.5 SAATTE İSTANBUL'DAN İZMİR'E ULAŞMA İMKANI OLACAK"

Proje sayesinde sürücülerin zaman ve akaryakıt tasarrufunda bulunacağını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Mevcut yolumuz, şu anda İstanbul-İzmir arasındaki yol 8,5 saatte katedilebiliyordu. Yani ortalama trafiğin hızı 40-45 kilometre arasında alınabiliyordu. Yeni yaptığımız bu yol, 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında, uygun işletim şartlarında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak. Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak ve bu güzergahta özellikle ülkemizin sanayi mamüllerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlayacağı da bunların arasındadır."

Turhan, proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcanmıştır. Bugüne kadar burada çalışılan süre içinde şantiyede ortalama 5 bin kişi iş imkanı bulmuştur. Proje tamamlandığında, yapım çalışmaları bittiğinde bu projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın insanımız istihdam edilecektir. Bu projenin bu manada hem ulaşım hizmeti hem de istihdama, ekonomimize önemli katkılar sağlayacağı bu rakamlardan görünmektedir. İnşallah önümüzdeki günlerde proje tamamlanıp hizmete açıldığında bahsettiğim fayda ve ekonomik tasarrufu yol kullanıcıları yaşayacak ve bundan faydalanmış olacaklardır."

Bakan Turhan, proje için harcanan 7 milyar dolarlık finansmanın, projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından karşılandığını, bunun için bir kamu kaynağı kullanılmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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