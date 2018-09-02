FİNANS

İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!

GUNDEM HABERLERİ  | 02.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Levent'te Metrocity AVM'deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu.

İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!

İstanbul Levent'teki Metrocity AVM'de geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı konulan yürüyen merdivenlerin bazılarının paletleri söküldü.

Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor.

migros

'HACİZ' İDDİASI

AVM'nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
AVM haciz istanbul metrocity

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