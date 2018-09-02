İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!

İstanbul Levent'teki Metrocity AVM'de geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı konulan yürüyen merdivenlerin bazılarının paletleri söküldü.
Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor.
'HACİZ' İDDİASI
AVM'nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.
Kaynak: DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Genç girişimciye 200 bin lira hibe
Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu
3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu
Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı
Albayrak'tan enflasyon açıklaması
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil