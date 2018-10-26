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İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 26.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı'nın resmi açılışına günler kala, havalimanına ulaşımı sağlayacak İETT hatları ve durakları belli oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu

Türkiye'nin dev projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına günler kaldı. 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak İstanbul'un yeni havalimanına ulaşım detayları belli olmaya başladı. Buna göre İETT' nin havalimanına gidecek otobüslerinin hatları ve durakları belli oldu.

İŞTE YENİ HAVALİMANINA GİDECEK İETT HATLARI

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

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İstanbul Yeni Havalimanı iett İETT hatları

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