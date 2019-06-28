İşte AB'ye yeni üye olan ülkelerin emlak karnesi

Türkiye son dönemde Avrupa’nın doğusunu radarına almış durumda. Başta Koç ve Doğuş Grubu olmak üzere önde gelen dev şirketlerin de yatırımcısı olduğu AB’nin son üyelerinde emlak fiyatları üyelikle birlikte uçmuş durumda. Tradingeconomics’in Avrupa’nın istatistik merkezi Eurostat’tan derlediği bilgilere göre üyelik süreciyle birlikte en fazla değerlenenler Baltık denizinin genç ülkeleri Estonya ve Letonya olmuş. Sırasıyla yüzde 175 ve 160 fiyat artışı yaşanmış. Bulgaristan’da değerlenme yüzde 100’ü bulmuş. En az değerlenme gören ülke Kıbrıs'ta durulmayan siyasi atmosferin etkisine rağmen artış yüzde 40'ı aşmış durumda. Yabancılara satışın önünü kapatan yasaya imza atan Çek Cumhuriyeti'nde ise yüzde 50'nin üzerinde artış kaydedilmiş.

YATIRIMCININ GÖZÜ ADAY ÜLKELERDE



Avrupa Birliği'nin 2014'de müzakerelere başladığı aday ülkeler için de geri sayım başladı. Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk'un 2025 yılından önce adaylık süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Bir sonraki adımda Bosna-Hersek ve Kosova birliğe dahil edilecek. Bugün itibariyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadaki emlak yatırımcıları bu ülkelerden alımlara hız verdi. Son zamanlarda Karadağ'ın gündemde olmasının sebebi de bu. Zira yatırımcılara göre Karadağ’da emlak fiyatları yakın zamanda hızlı artacak. Doğuş Grubu, Net Holding, Global Yatırım Holding ve Gintaş gibi büyük yatırımcının yanında birçok değişik ölçekte Türk iş adamı bu ülkelerde geziyor. Karadağ sadece Türklerin değil, Rusya, Amerika, Azerbaycan, Kanada, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcının da radarında. Dünyanın en çok noktasına uçan THY’nin Karadağ’a İstanbul’dan direkt uçuş başlatması da oluşan ilginin bir sonucu.