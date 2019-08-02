Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışan işçilerin beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı kararına göre bir maaş tutarındaki ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.



