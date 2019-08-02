FİNANS

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

GUNDEM HABERLERİ  | 02.08.2019 06:57 | Son Güncelleme

Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışan işçilerin beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı kararına göre bir maaş tutarındaki ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

sdsada


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kamu işçi çalışan ikramiye erdoğan resmi gazete

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