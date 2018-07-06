Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Bu yıl temelinin atılacağı Kanal İstanbul Projesi'nde büyük tasarruf getirecek düzenlemeye gidildi. 65 milyar liraya mal olması beklenen projenin yapım maliyeti, kanal genişliği 400 metreden 275 metreye çekilerek yarı yarıya azaltılacak. Böylece projeden yaklaşık 30 milyar lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, çalışma kapsamında 1.7 milyar metreküp kadar çıkması beklenen hafriyat miktarı da yaklaşık 800 milyon metreküp kadar azalacak. Edinilen bilgiye göre, kanal kesitinin 275 metreye inmesi nedeniyle yapılacak köprülerin uzunluğu da daha az olacak.

KÖPRÜ SAYISI 7 OLACAK



Böylece köprü maliyeti ciddi oranda azalacak. Kanaldan çıkarılacak hafriyat miktarı her halükarda planlanan 3 adacığı yapmaya yeterli olacak. Daha önce kanal üzerinde 6 köprü yapılması planlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 7'nci köprü de yapılacak.

Bugüne kadarki çalışmalarda, ilki Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara Otoyolu, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanına bağlantısı olan D-20'de olmak üzere 6 köprü planlanmıştı. İki köprüden ise demiryolunun geçirilmesi planlanıyor.