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Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 06.07.2018 07:42 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul’un maliyetini azaltacak plan değişikliği yapıldı. 30 milyarlık tasarruf sağlayacak değişikliğe göre 400 metre olarak planlanan kanal genişliği 275’e iniyor.

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Bu yıl temelinin atılacağı Kanal İstanbul Projesi'nde büyük tasarruf getirecek düzenlemeye gidildi. 65 milyar liraya mal olması beklenen projenin yapım maliyeti, kanal genişliği 400 metreden 275 metreye çekilerek yarı yarıya azaltılacak. Böylece projeden yaklaşık 30 milyar lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, çalışma kapsamında 1.7 milyar metreküp kadar çıkması beklenen hafriyat miktarı da yaklaşık 800 milyon metreküp kadar azalacak. Edinilen bilgiye göre, kanal kesitinin 275 metreye inmesi nedeniyle yapılacak köprülerin uzunluğu da daha az olacak.

KÖPRÜ SAYISI 7 OLACAK

Böylece köprü maliyeti ciddi oranda azalacak. Kanaldan çıkarılacak hafriyat miktarı her halükarda planlanan 3 adacığı yapmaya yeterli olacak. Daha önce kanal üzerinde 6 köprü yapılması planlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 7'nci köprü de yapılacak.

Bugüne kadarki çalışmalarda, ilki Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara Otoyolu, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanına bağlantısı olan D-20'de olmak üzere 6 köprü planlanmıştı. İki köprüden ise demiryolunun geçirilmesi planlanıyor.

KANAL İSTANBUL İDARESİ KURULUYOR

Toplam 20 milyar euroluk bir ekonomi yaratması beklenen Kanal İstanbul projesinin idaresi için de yeni yapılanmaya gidilecek. Buna göre projeyi yürütmek için Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB) kurulacak. TOKİ, Emlak Konut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Demiryolları başkanlığın paydaşları olacak.

HAFRİYAT MİLLET BAHÇESİNE

Yıl sonunda ihalesi düzenlenecek olan asrın projesi Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında çıkacak olan hafriyatın bir bölümü de Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'nde kullanılacak.

Kazıdan çıkan malzemelerle Karadeniz ve Marmara çıkışlarına 3 yapay ada yapılacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklaması ile hafriyatın bir bölümü buraya dökülecek.

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