FİNANS

Kaş'ta doluluk yüzde 100'ü yakaladı!

GUNDEM HABERLERİ  | 07.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Antalya’da 9 günlük bayram tatili sürecince yaklaşık 400 bin yerli turistin konaklanması öngörülürken, Kaş’ta otellerin yüzde 100’e yakını doldu.

Turizm Seyahat Acentası İşletmecisi Ufuk Güven, bayram tatili döneminde otellerde doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını söyledi.

'Sezon iyi başladı'

Genellikle aktivite turizmi yaptıklarını belirten Ufuk Güven, “Kaş dalış başta olmak üzere, aktivite turizmi konusunda uzman bir bölgedir. Burada birçok aktiviteye katılabiliyorsunuz. Bunlardan en önemlisi, Batık Şehir üzerinde yapılan tekne turlarıdır. Saklıkent Kanyonu, Patara Plajı ve dünyaca meşhur Kaputaş Plajını içine alana turlar şeklinde düzenleniyor. Kaş bölgesinde yamaç paraşütü, deniz kanosu gibi aktiviteler de yapmak mümkündür. Sezon iyi başladı, iyi gidiyor. Nerdeyse doluluğu yakaladık. Umarım bayramdan sonra da aynı şekilde devam ederiz“ dedi.

'ÇİNCE ÖĞRENECEĞİZ'

'ÇİNCE ÖĞRENECEĞİZ'
Son birkaç senedir özellikle Çinli ve Koreli turist sayısında artış olduğuna dikkati çeken Güven, “Bu ilk önce kış turizminden başladı. Çinliler güneş turizmini çok sevmiyor ama şu anda önemli ölçüde Çinli turist görüyoruz. Aktivitelere katılıyorlar. Onları burada görmekten çok mutluyuz. Anlaşmakta biraz zorluk da çeksek, yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz. Çünkü batılı pazar dışında önemli bir pazar olmaya başladı” diye konuştu.

'VİLLA TURİZMİ GELİŞTİ'

'VİLLA TURİZMİ GELİŞTİ'
Kaş ve Kalkan’ın önemli pazarlarından birinin İngiliz pazarı olduğunu dile getiren Güven, “Son senelerde küçük azalmalar olsa da bu seneden itibaren rezervasyonların arttığını görüyoruz. Kalkan’daki villla turizmi çok gelişti, fark ediliyor, bu da bize yansıyor. İngiliz turistler yaptığımız aktivite turlarına katılıyor. Bunun seneye daha iyi olacağını umut ediyoruz“ ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Emniyet Müdürlüğünün bayram dolayısıyla ilçeye gelen misafirlerin huzur ve güvenli tatil yapmaları için tüm önlemleri aldığı, Kaş Belediyesinin zabıta ve itfaiye başta olmak üzere hizmet birimlerinin 24 saat görev başında olduğu bildirildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
antalya Kaş

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