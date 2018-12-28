Kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kasko yaptırarak olası tehlikeleri minimuma indirmiş olursunuz

Kendi aracınızı tam olarak güvence altına alabilmeniz ancak kasko sigortası ile mümkün olur. Kasko yaptırmadığınız zaman aracınızı da tüm tehliklere karşı açık hale getirmiş olursunuz.

Trafik sigortası karşı tarafı, Kasko seni korur!

Trafik sigortası yaptırılması zorunlu, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigortadır. Trafik sigortası kendi aracınızda oluşan zararı karşılamaz. Kasko ise sizin aracınızın kaza yapması, yanması, çalınması, doğal afetler gibi bir çok neden ile uğrayacağı zararları poliçe kapsamında güvence altına alır.

Kasko nasıl yaptırabilirim?

Kasko yaptırmak için öncelikle titiz ve güvenilir bir sigorta şirketi seçmeniz gerekir. Sigorta şirketi; kasko teklifi hazırlarken öncelikle meslek, yaş gibi hem size ait özellikleri hem de aracınızın durumunu dikkate alır. İkinci olarak, Türkiye Sigorta Birliği’nin her ay yayınladığı kasko değer listesine bakar. Bu liste, aracın markası, yılı ve modeli; ayrıca kullanım amacı gibi kriterler esas alınarak hazırlanmıştır. Aracınızın bu kriterler çerçevesinde kasko değerini belirleyen sigorta şirketi, size özel teklifi ek teminatlarla birlikte sunar.