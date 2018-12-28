Kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kasko yaptırarak olası tehlikeleri minimuma indirmiş olursunuz
Kendi aracınızı tam olarak güvence altına alabilmeniz ancak kasko sigortası ile mümkün olur. Kasko yaptırmadığınız zaman aracınızı da tüm tehliklere karşı açık hale getirmiş olursunuz.
Trafik sigortası karşı tarafı, Kasko seni korur!
Trafik sigortası yaptırılması zorunlu, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigortadır. Trafik sigortası kendi aracınızda oluşan zararı karşılamaz. Kasko ise sizin aracınızın kaza yapması, yanması, çalınması, doğal afetler gibi bir çok neden ile uğrayacağı zararları poliçe kapsamında güvence altına alır.
Kasko nasıl yaptırabilirim?
Kasko yaptırmak için öncelikle titiz ve güvenilir bir sigorta şirketi seçmeniz gerekir. Sigorta şirketi; kasko teklifi hazırlarken öncelikle meslek, yaş gibi hem size ait özellikleri hem de aracınızın durumunu dikkate alır. İkinci olarak, Türkiye Sigorta Birliği’nin her ay yayınladığı kasko değer listesine bakar. Bu liste, aracın markası, yılı ve modeli; ayrıca kullanım amacı gibi kriterler esas alınarak hazırlanmıştır. Aracınızın bu kriterler çerçevesinde kasko değerini belirleyen sigorta şirketi, size özel teklifi ek teminatlarla birlikte sunar.
Kasko değeri belirlenirken hangi unsurlar dikkate alınır?
Türkiye Sigortalar Birliği tarafından aylık olarak yayınlanan kasko değer listesi oluşturulurken esas alınan kriterlerden ilki aracınızın markası, hangi yıl üretildiği, modeli ve modele bağlı olarak içerdiği teknik özelliklerdir. Model yılları farklı olan aynı marka iki aracın teknik nitelikleri farklı olacağı için kasko değerleri de farklı olur. İkinci olarak, aracın kullanım amacı; yani ticari araç olarak mı, hususi araç olarak mı yoksa tarım aracı olarak mı kullanılacağı da kasko değerinde fark yaratır. Sigorta şirketi, kasko değerini belirlerken ayrıca ruhsat sahibinin bilgilerini dikkate alır. Yaş, meslek, bulunulan il, kaç yıldır ehliyete sahip olunduğuna ilişkin unsurlar kasko değerini etkiler. Örneğin; İstanbul gibi kalabalık bir ilde ikamet etmek, trafikte kaza riskini artırdığı için fiyatı da artırır.
Kasko teminatları nelerdir?
Aracınıza trafikte ya da park halindeyken başka bir aracın çarpması, başka bir araç ile çarpışma, çalınma ve yanma Kaskonun ana teminatlarıdır. Ayrıca kaskonuza deprem, sel gibi doğal afetler , grev ve terör teminatları dahil ederek koruma kapsamını genişletebilirsiniz. Teminatların yanında çekici, ikame araç, lastik değişimi gibi hizmetlerle de kaskonuzu yıl boyu her zaman kullanabilirsiniz.
Kasko alırken nerelere dikkat etmelisin?
Kasko alırken öncelikli olarak sunulan teminatların sizin için yeterli olup olmadığını incelemeli ve poliçenizi detaylı okumanızı önemle hatırlatırız. Kaskonuzu aldığınız şirketin anlaşmalı servis ağının yaygınlığını, hasar anında ek olarak hangi hizmetlerin sunulacağını çekici ve ikame araç gibi hizmetleri de sormalısınız. Meslek indirimi gibi indirimler sağlayan şirketleri fiyat avantajı sunması açısından tercih edebilirsiniz. ERGO Sigorta hem genişletilmiş kasko ürünü “Başka Kasko” hem de sunduğu asistan hizmetler, meslek indirimi gibi birçok tercih edeceğiniz hizmeti ile tek tıkla yanınızda.
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