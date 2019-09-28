FİNANS

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

GUNDEM HABERLERİ  | 28.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Katar Havayolları, İstanbul'da 19 Ekim'de kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek. İlana başvurular başlarken, işe kabul edilenlere verilecek olan maaş ortalamaları da belli oldu.Şirketin, kabin görevlisi olanlara başlangıç maaşı olarak uçtuğu saate göre bin 235 ila 2 bin 300 dolar arasında maaş vereceği öğrenildi. Adaylara başvurularda para alınmadığı uyarısı da yapan Katar Havayolları, kabin görevlisi olmaya hak kazananlar Doha'da ücretsiz konaklayacak.

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Türkiye ile Katar arasında ilişkilerin artmasına paralel olarak iki ülke arasında uçuş ve yolcu trafiği de her geçen yıl yolcu rakamlarına yansıyor.

Doha merkezli Katar Havayolları, Türk uçuş personeli bulundurmak için de İstanbul'da 19 Ekim'de işe alım etkinliği düzenleyecek.

Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Başvuruların 19 Ekim'e kadar çevrimiçi yapılması istenirken, başvurusu kabul edilip alım etkinliğine çağırlacak olanlarla 21 gün içinde iletişim kurulacağı duyuruldu. Etkinliğin yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Edinilen bilgilere göre maaşlar uçuş saatlerine göre değişecek.

MAAŞLAR UÇTUĞU SAATE GÖRE DEĞİŞECEK

Katar Havayolları kabin görevlisinin ile ilk 6 aylık uçuşta temel maaş ayda 3600 QAR(5 bin 650 TL) olacak. Deneme süresinin 6 ayından sonra, temel maaş ayda 4000 QAR'a(6 bin 278 TL) yükselecek. Maaştan vergi kesintisi olmayacak. İşe kabul edilenler temel maaşını ek olarak, uçtuğu saat için ayrı bir saatlik ücret de kazanacak. Bu saatler, işe giriş yaptığı andan çıkış yaptığı saate kadar hesaplanacak.

İşe kabul edilenler ayda 90 ile 120 saat arasında uçacak. Kabin görevlisinin, işe başladığı ilk 6 ayında ayda 100 saat uçması halinde, temel maaşın üzerinden 4500 QAR(7 bin 63 TL) alacak. 6 ay sonra ise 100 saat uçması halinde 8500 QAR(13 bin 341 TL) kazanacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanına, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

KATAR'DA ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Katar Havayolları kabin görevlisi olarak kabul edileceklere ekip üyeleriyle beraber yaşayacağı Doha'da ücretsiz konaklayacağı ev de tahsis edecek. Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

  • Minimum 21 yaşında olmak

  • Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

  • Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

  • Doha'ya taşınmaya istekli

  • Minimum lise mezunu

  • Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

1.Online başvuru tamamlanacak

2.İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

  1. Etkinliğe katılıma hazırlık

  2. Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
katar kabin görevlisi

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