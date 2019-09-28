Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Türkiye ile Katar arasında ilişkilerin artmasına paralel olarak iki ülke arasında uçuş ve yolcu trafiği de her geçen yıl yolcu rakamlarına yansıyor.

Doha merkezli Katar Havayolları, Türk uçuş personeli bulundurmak için de İstanbul'da 19 Ekim'de işe alım etkinliği düzenleyecek.

Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Başvuruların 19 Ekim'e kadar çevrimiçi yapılması istenirken, başvurusu kabul edilip alım etkinliğine çağırlacak olanlarla 21 gün içinde iletişim kurulacağı duyuruldu. Etkinliğin yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Edinilen bilgilere göre maaşlar uçuş saatlerine göre değişecek.

MAAŞLAR UÇTUĞU SAATE GÖRE DEĞİŞECEK

Katar Havayolları kabin görevlisinin ile ilk 6 aylık uçuşta temel maaş ayda 3600 QAR(5 bin 650 TL) olacak. Deneme süresinin 6 ayından sonra, temel maaş ayda 4000 QAR'a(6 bin 278 TL) yükselecek. Maaştan vergi kesintisi olmayacak. İşe kabul edilenler temel maaşını ek olarak, uçtuğu saat için ayrı bir saatlik ücret de kazanacak. Bu saatler, işe giriş yaptığı andan çıkış yaptığı saate kadar hesaplanacak.