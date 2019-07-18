Kent yaşamını bırakıp atıl araziye 'can' verdi

Yıldırım, projenin, hayallerini gerçekleştirmeye vesile olduğunu ifade ederek, "Arazimizi değerlendirmeye niyetimiz vardı. Devletin verdiği destekle beraber hemen burayı düzeltmeye karar verdik. Yeri iş makineleriyle düzenledikten sonra fidanlarımızı diktik. Şimdi meyve vermesini bekliyoruz." dedi.

"ÇOCUKLARIMI GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIM" Oğlu 3 yaşına giren, şu an 8 aylık hamile olan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman doğup büyüdüğü köye tekrar dönmeyi arzuladığını söyledi.

Evlendikten sonra eşiyle kent merkezine yerleşen Yıldırım, bir süre iş arasa da istediği sonucu alamadı. Kent yaşamına alışamayan ve o dönem yeni doğmuş olan oğlu için daha güzel bir gelecek hedefleyen Yıldırım, merkez Mezitli ilçesinin 650 rakımdaki mahallesi Kuzucubelen'de ailesinden kalan tarım arazisini değerlendirmeye karar verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçesiyle ilgilendiğini ve en büyük hedefinin çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak olduğunu belirten Yıldırım, "Bir çocuğum var, kısmet olursa bir tane daha olacak. Onların geleceğini güzelleştirmek için buradayız. Buraya iyi bakar ilgilenirsem çocuklarımın geleceğini karşılayabilirim. Köyde yaşamak benim için daha büyük bir avantaj. Kısmet olur da eriklerimiz güzel olursa çocuklarımı okutarak geleceğe hazırlayacağım." diye konuştu.

Yıldırım, atıl arazinin yeni halini her gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, 2,5 yaşına gelen erik fidanlarının az da olsa meyve vermeye başladığını, 2 yıl içerisinde emeklerinin tam karşılığını büyük hasatta almayı planladıklarını söyledi.

Dalda ilk meyve gördüğü an sevinç duyduğunu aktaran Yıldırım, kent merkezinden ziyaretine gelen arkadaşlarının kendisini şanslı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

MERSİN'DE 582 ÇİFTÇİYE 17.5 MİLYON LİRALIK HİBE



Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle kentin adından sıkça söz ettirdiğini kaydetti.