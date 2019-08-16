FİNANS

Kentsel dönüşüme büyük değişiklik geliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eylül ayında kentsel dönüşüme ilişkin eylem planının açıklanacağını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının daha planlı yürütüleceğini söyledi.

Kentsel dönüşüme büyük değişiklik geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ülkemizde 17 Ağustos 1999 acı tecrübesinin ardından geçilen yeni yapı denetim sistemi uygulamasıyla bugüne kadar 1,1 milyar metrekare toplam alana tekabül eden 730 bin bina denetlendi. İnşaatı süren 745 milyon metrekare alana tekabül eden 393 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum "Yaklaşık 22 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarında güven içinde oturuyor. Devam eden inşaatların da tamamlanmasıyla bu rakam 35 milyona ulaşacak. Kentsel dönüşüm kapsamında 53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 240 riskli alan ve 41 ilimizde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlediğimiz rezerv yapı alanlarında çalışmalara başladık. Riskli alanlarda yer alan 557 bin bağımsız birime ilave olarak 81 ilde 609 bin konut ve iş yerini riskli yapı statüsünde yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalarımızı daha planlı bir şekilde yürütmek, 2023'ün güçlü şehirlerini hep birlikte inşa etmek için 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' hazırladık. Eylül'ün ilk haftası İstanbul'da düzenleyeceğimiz toplantıyla eylem planını kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm murat kurum

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