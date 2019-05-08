Kervansaray’dan finansal sürdürülebilirlik atağı!

Türk turizm sektörünün en köklü otel zinciri yatırımlarına sahip olan Kervansaray Yatırım Holding, 2018 yılından başlattığı yeniden yapılanma sürecinde dev bir adım daha attı. Denizbank ile geçmişten gelen borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaşmaya varan Kervansaray Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeniden yapılandırma anlaşmasının detaylarını da paylaştı.

Geçen yıl, 3 senelik sürenin ardından Uludağ Kervansaray’ı yeniden hizmete sokan Kervansaray Yatırım Holding, bir yandan turizm sektöründe eski parlak günlerine dönmek için operasyonel faaliyetlerini güçlendirirken diğer yandan da finansal sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar atıyor.

Birçok bankayla yapılandırma anlaşmalarına imza atan Kervansaray Yatırım Holding, KAP’a yaptığı açıklamada, Denizbank ile borç yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz' in geçmişten gelen borçlarından Denizbank A.Ş.'ye olan kredi, faiz ve sair borçlarımızın tamamı, Kamu Aydınlatma Platformunda da duyurduğumuz üzere Denizbank A.Ş ile yapılan görüşmelerimizin neticesinde yeniden yapılandırılmış, Denizbank A.Ş ile ödeme şartlarında anlaşılarak ödeme planına bağlanmıştır. Bu kapsamda Denizbank A.Ş ile arabulucu nezdinde anlaşma imzalanmış olup borçlarımız ilk 16,5 ay ödemesiz olmak üzere ve buna müteakip 54 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır. Sayın, pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.” denildi.