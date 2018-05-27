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Korucu maaşlarına zam! İşte 2018 korucu maaşları

GUNDEM HABERLERİ  | 27.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Korucu maaşlarına zam geliyori. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla korucu maaşları 135 TL arttırılıyor.

Korucu maaşlarına zam! İşte 2018 korucu maaşları

Erzurum'da düzenlenen ilk mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan köy korucularına yönelik maaş zammı müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle;

''Son dönemde terör örgütünün güvenlik korucularımızı hedef alması boşuna değil. Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz. Bu sabah evden çıkarken torunuma dedim ki: Eymen RABİA'yı göster dedim. Bak evde Eymen hazır. Sizde hazır mısınız? Tüm Batı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.''

2018 KÖY KORUCU MAAŞLARI

2018'de köy korucuları en düşük asgari ücret yani bin 600 lira maaş almaktadır. Tabi bu tutar güvenlik korucusunun görev yaptığı ile göre değişmektedir.


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