Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, açıklamada, Aktif Bank'ın daha çok finansal teknoloji vizyonu üzerinden ilerlediğine işaret ederek, şu anda 8 milyon müşteriye hizmet verdiklerini, herkesin hayatına bir şekilde kolaylık sunduklarını ifade etti.

Yatırım bankası olarak kendilerine birçok alanda yeni ligler oluşturduklarını belirten Toker, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıl içinde Aktif Bank olarak dijitalleşme ve müşteri yönetiminde analitik kurgular sağlayan, yaptığı birçok yatırım ile farklı sektörlerde hizmet veren, varlıklarının kalite yapısını belli ölçekte tutmaya devam eden, yatırım bankası profilini Türkiye'de sürdürmeye devam edeceğiz.

"5 YIL ÖNCE ÖDEME SİSTEMLERİNİN KRAL-KRALİÇESİ KREDİ KARTLARIYDI..."



Ödeme sistemleri son 5 yıldır mobili çağrıştırsa da 5 yıl önce ödeme sistemlerinin kralı ya da kraliçesi kredi kartlarıydı. Son 5 yıldır ödeme sistemlerinde mobille ilgili yapıları daha çok konuşuyoruz. 5 yıl önce kredi kartının baskın olduğu bir yapıyı konuşuyorduk. Artık mobil ve kart dünyası iç içe geçti ve daha kullanıcı dostu teklifler ile tüketicinin karşısına çıkmaya başladı. Türkiye, banka kartlarıyla tüketicinin harcama yaptığı bir yapıya da zemin sağladı ancak Avrupa pazarı gibi olması için daha zaman var.