FİNANS

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona yaklaşıldı

GUNDEM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Mahmutbey’deki trafik çilesinin, KMO’nun diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor.

Tamamlandığında trafik çilesi bitecek

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Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi.
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Mahmutbey’de inşaatın bitmemesi nedeniyle şehir içine bağlanan KMO’nun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşuyor.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu'nun devam eden inşaat çalışmalarında gelinen son nokta, işte böyle görüntülendi.
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İki kıtayı üçüncü kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birbirine bağlayan dev projede diğer kısımlar bitmediği için Mahmutbey’de oluşan kilometrelerce trafik, sürücüler için çileye dönüşüyor.
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Akşam iş çıkışında ise trafiğin durma noktasına geldiği Mahmutbey’deki trafik çilesinin, KMO’nun diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor.
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun üçüncü havalimanı bağlantısı yakınından geçen kısmı biterken, havalimanının açılması ile bu yolların kullanılması bekleniyor.
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Üçüncü havalimanından Kınalı’ya kadar olan yolların inşaat çalışmaları devam ediyor.
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Havadan çekilen görüntülerde, İhsaniye viyadüğünün yapım çalışmalarının devam ettiği görülüyor.
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Çatalca’da ise yolların geçeceği güzergah havadan çekilen görüntülerde belli oluyor.
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Öte yandan, yolun henüz tamamlanmaması nedeniyle sürücülerin Mahmutbey’de trafikte beklediği görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu trafik
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunlar güzel şeyler tebrikler
coştukca batıyor memleket
Başkanı Alkışlayın 1920 sonra böyle bir lider görmedi
YOK YOK BUNU İKTİDAR YAPMAMIŞTIR.UZAYLILAR YAPMIŞTIR SANIRIM...
Dünyanın sonu gelse, ordaki trafik bitmez.
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