Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona yaklaşıldı

Mahmutbey’deki trafik çilesinin, KMO’nun diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor.

Tamamlandığında trafik çilesi bitecek

1 / 11 Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi.

2 / 11 Mahmutbey’de inşaatın bitmemesi nedeniyle şehir içine bağlanan KMO’nun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşuyor.

3 / 11 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu'nun devam eden inşaat çalışmalarında gelinen son nokta, işte böyle görüntülendi.

4 / 11 İki kıtayı üçüncü kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birbirine bağlayan dev projede diğer kısımlar bitmediği için Mahmutbey’de oluşan kilometrelerce trafik, sürücüler için çileye dönüşüyor.

5 / 11 Akşam iş çıkışında ise trafiğin durma noktasına geldiği Mahmutbey’deki trafik çilesinin, KMO’nun diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor.

6 / 11 Kuzey Marmara Otoyolu’nun üçüncü havalimanı bağlantısı yakınından geçen kısmı biterken, havalimanının açılması ile bu yolların kullanılması bekleniyor.

7 / 11 Üçüncü havalimanından Kınalı’ya kadar olan yolların inşaat çalışmaları devam ediyor.

8 / 11 Havadan çekilen görüntülerde, İhsaniye viyadüğünün yapım çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

9 / 11 Çatalca’da ise yolların geçeceği güzergah havadan çekilen görüntülerde belli oluyor.

10 / 11 Öte yandan, yolun henüz tamamlanmaması nedeniyle sürücülerin Mahmutbey’de trafikte beklediği görülüyor.